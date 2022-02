Grave lutto in Rai: addio alla conduttrice storica di Chi l’ha visto

Grave lutto in casa Rai: si è spenta la conduttrice storica di Chi l’ha visto dopo aver combattuto contro una lunga malattia.

Grave lutto in casa Rai per la scomparsa della conduttrice storica di Chi l’ha visto?, la trasmissione in onda su Raitre che, dal 1989, aiuta le persone a ritrovare amici e parenti scomparsi di cui non si hanno più notizie. La trasmissione ha debuttato nel 1989 con la conduzione del noto volto che è scomparsa oggi dopo aver a lungo combattuto contro una malattia.

Con il suo volto rassicurante, era entrata nelle case degli italiani per aiutare le famiglie a ritrovare una persona di cui si sono perse le tracce nel corso degli anni.

Lutto in casa Rai per la morte di Donatella Raffai, volto storico di Chi l’ha visto?

A 78 anni, è venuta a mancare Donatella Raffai, conduttrice storica di Chi l’ha visto? Conduttrice e giornalista, prima di approdare a Chi l’ha visto?, Donatella Raffai aveva condotto Telefono Giallo, programma simile a Chi l’ha visto, con Corrado Augias.

Donatella Raffai aveva abbandonato da tempo la televisione. La sua ultima apparizione risaliva al 2000. Era sposata con Sergio Maestranzi, ex regista Rai, sposato in seconde nozze dopo la fine del primo matrimonio con il “re dei night” Fabrizio Bogiankino che aveva risposato dopo il primo divorzio per poi divorziare nuovamente e sposarsi successivamente con Sergio Maestranzi.

La notizia della morte di Donatella Raffai si è diffusa rapidamente e su Twitter la redazione di Chi l’ha visto le ha dedicato il seguente messaggio: “Ci ha lasciato Donatella Raffai, volto indimenticabile e motore del programma nelle sue prime storiche edizioni. Al marito e ai figli il profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di “Chi l’ha visto?”.

Ci ha lasciato Donatella Raffai, volto indimenticabile e motore del programma nelle sue prime storiche edizioni. Al marito e ai figli il profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di “Chi l’ha visto?”.#Rai #Rai3 #chilhavisto pic.twitter.com/kcYXzhTQsG — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) February 10, 2022

Tanti i messaggi su Twitter da parte degli utenti che hanno dedicato parole d’addio alla conduttrice.

Permettetemi un ricordo a chi questa trasmissione l’ha condotta quando Twitter non esisteva. #donatellaraffai per sempre nei nostri ❤️#Chilhavisto pic.twitter.com/OkZhMTGLGU — max 888 (@max888ant) May 9, 2018

