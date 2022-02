“Mi ha chiamata e insultata”: Belen Rodriguez senza freni dopo il ritorno con Stefano

Belen Rodriguez ha debuttato alla conduzione de Le Iene dove non ha risparmiato scottanti rivelazioni dopo il ritorno con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez nelle scorse ore ha fatto il suo debutto dietro il bancone de Le Iene. La bella modella argentina è il nuovo volto del programma ed insieme a Teo Mammucari è pronta ad iniziare quest’avventura.

Durante il suo debutto, la Rodriguez non si è di certo risparmiata ed ha scelto di lasciarsi andare ad inedite confessioni. La prima, forse quella più attesa, fa riferimento al ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Belen ha ammesso che lei e il conduttore di Stasera tutto è possibile stanno provando a dare una nuova chance alla loro relazione per poi parlare, senza fare nomi, dei rapporti che avrebbe con alcune donne dello spettacolo.

Come vi abbiamo anticipato Belen Rodriguez a Le Iene si è lasciata andare ad inedite confessioni senza fare il nome, ma gli utenti della rete hanno subito associato tre nomi importanti ai tre aneddoti raccontati in studio.

Le Iene: Belen Rodriguez si sbilancia dopo il ritorno di fiamma con De Martino

Belen Rodriguez ha ammesso di avere sensi di colpa nei confronti di una donna appartenente al mondo dello spettacolo e molti hanno subito intuito si trattasse di Emma Marrone, che molti anni fa era impegnata con Stefano De Martino quando tra loro è nato l’amore. Poi ha raccontato di una donna che l’ha fatta molto soffrire e con cui ha avuto un flirt in comune ed in questo caso gli utenti della rete hanno indicato il nome di Selvaggia Lucarelli, ma poi c’è una terza persona che secondo il web sarebbe Alessia Marcuzzi, la persona con cui De Martino l’avrebbe tradita, secondo la cronaca rosa, qualche tempo fa.

“La conosco da 10 anni. Se le voglio bene? No, non direi” ha esordito la Rodriguez sulla donna in questione. “Non penso proprio me ne voglia nemmeno lei. Perché dico questo? Una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente. Abbiamo fatto delle serate insieme, alcune cene e ci siamo divertite tanto” ha poi rivelato.

“Se ci siamo ubriacate insieme? Lei non ha bisogno di bere per sembrare ubriaca, è molto simpatica e divertente. Esteticamente è bella, ma siamo due cose diverse. Professionalmente è molto brava. Non posso dire che sia sempre stata corretta con me. C’ho anche litigato” ha poi ammesso senza troppi giri di parole.

“Se ho avuto un flirt in comune con lei? Em, non lo so. Una parola per descriverla? Frizzante“ ha poi concluso lasciando al pubblico una libera interpretazione di chi possa essere.