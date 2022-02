Meghan Markle, un clamoroso passo indietro per lei?

Meghan Markle è diventata famosa in tutto mondo grazie al suo mestiere di attrice. Nel suo futuro c’è un incredibile passo indietro?

Come tutti sanno, Meghan Markle non è diventata celebre in tutto il mondo grazie al fidanzamento con il Principe Harry. La moglie di Harry era già un’attrice stimata, nota soprattutto per il ruolo di Rachel Zane nella serie tv Suits, in onda su Netflix a partire dal 2011. Questa serie tv è arrivata fino alla nona stagione, anche se Meghan è stata costretta a fermarsi alla settima a causa delle rigide regole della Royal Family.

L’ormai ex attrice, infatti, è stata costretta a ritirarsi dalle scene immediatamente dopo il matrimonio con Harry, avvenuto il 19 maggio 2018. I Sussex hanno sempre avuto un comportamento diverso rispetto alle altre coppie della corona britannica. Basti pensare alla ‘Megxit’, l’addio alla Gran Bretagna avvenuto nel gennaio 2020 che ha lasciato il mondo intero a bocca aperta.

Harry e Meghan hanno rinunciato (ed in parte perso) i privilegi legati alla Royal Family quando si sono trasferiti negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. Ma nel futuro di Meghan Markle potrebbe esserci un clamoroso passo indietro che qualcuno in Gran Bretagna potrebbe non sopportare: vediamo insieme di cosa si tratta e perché la notizia sta facendo discutere così tanto.

Il ritorno al passato di Meghan Markle

Prima di fidanzarsi ufficialmente con Harry, l’ex attrice statunitense gestiva un blog di lifestyle. Il blog, che si chiamava The Tig, aveva un ottimo seguito e pare che presto possa essere ripristinato. Era stato chiuso perché la Royal Family non consente attività diverse rispetto a quelle legate alla corona. Quando gestiva il blog, Meghan era una vera e propria stella di Hollywood e riusciva ad ottenere numeri da capogiro.

Il nome del blog richiama un vino italiano che piace da sempre alla duchessa, il Tignanello. Il blog è nato nel 2014 ed è stato chiuso nel 2017, poco prima del fidanzamento con Harry. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il blog sarebbe stato soltanto oscurato temporaneamente ma la registrazione sarebbe ancora attiva e potrebbe essere ripristinato molto presto. Almeno queste sarebbero le intenzioni di Meghan.

Molto appassionati stanno aspettando il ripristino del blog ma sembra che i membri della Royal Family non vedano di buon occhio questa scelta. Meghan è ancora mediaticamente legata alla corona inglese, da sempre molto rigida su questo genere di attività. Il Mirror riporta già i primi malumori provenienti da Buckingham Palace. Ma ormai l’ex stella di Hollywood non è più legata alla Famiglia Reale e può gestire tutte le sue attività commerciali in piena e totale libertà.