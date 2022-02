Lutto per l’amatissima ex gieffina: dolore struggente per lei

A volte accadono cose belle, altre brutte, quello che ognuno di noi può fare è accettare il dolore e decidere di farsi forza per andare avanti. L’ex gieffina protagonista della notizia di oggi sta vivendo un momento tragico. Non ci sono parole per spiegare la tristezza vissuta, perché si tratta di un lutto sentito.

La vita è un soffio, bisogna apprezzare quello che si ha, nel bene e nel male. L’ex gieffina oggi ci insegna una grande lezione, perché non ci sono limiti all’amore che può essere provato per il prossimo. La cura dei cari e il volersi bene, sarà sempre al di sopra di qualsiasi distanza. Il racconto taglia il cuore, perché le sue parole hanno fatto commuovere tutti i fan e followers nei social.

La notizia colpisce i fan come un fulmine a ciel sereno, perché sembrava proprio che tutto stesse andando per il meglio per l’ex gieffina. Purtroppo la vita ha in serbo per ognuno di noi tantissimi eventi imprevisti, sia belli che brutti. Quelli peggiori, come il lutto tremendo che lascia veramente un nodo in gola, devono essere accettati. Per cui bisogna farsi forza è andare avanti.

Di recente, diverse sono state le scomparse. Non è l’unico lutto che per ora ha afflitto personaggi del mondo dello spettacolo, basta ricordarsi la morte dell’attore di soli 37 anni, una terribile situazione.

Quindi, con il cuore in gola, affronteremo il percorso che ha portato al lutto, con tanto di testimonianza della bellissima donna. Inoltre, anche il suo ex fidanzato ha deciso di parlare dell’argomento, stupendo tutti visto come si sono detti addio!

Lutto devastante per l’ex gieffina più amata: il racconto

Della protagonista di oggi si è già parlato anche per un altro brutto evento che le è capitato. Il 2022 non è iniziato proprio bene, dato che la sua storia d’amore è finita dopo la scelta drastica di lui, ma come ben sappiamo l’amore ha mille sfaccettature. Non esiste solo un tipo di sentimento eterno e incancellabile, la donna ne ha vissuto un altro a cui adesso ha dovuto dire addio, a causa del destino che è stato inevitabile.

E’ stato fatto tutto il possibile per il piccolo Teddy, il cane della bellissima Ivana Mrazova, ma è passato a miglior vita. Cos’è successo?

Il piccolo di 11 anni, lottava contro un tumore ormai da tempo, e l’ultima operazione che ne ha permesso l’asportazione, sembrava la soluzione per mantenerlo sano e giocherellone, ma in realtà la situazione è degenerata.

La tristezza è proprio nel fatto che stava bene, e poi è peggiorato. Ecco le parole della modella che ci ha informato passo passo di tutto, dall’operazione fino alla morte:

“Ha appena finito l’operazione e adesso si sta piano piano svegliando dall’anestesia. Sono riusciti ad operarlo e togliergli il tumore che aveva e adesso si deve stabilizzare. Siete in tantissimi e vi ringrazio. Continuate a mandargli le preghiere. Continuate a mandargli tutta l’energia, perché adesso ha bisogno di noi!”

Questo è quanto diceva più di tre giorni fa, ma poi arriva la doccia gelata:

“Il mio amore più grande non ce l’ha fatta. Il mio cuore e la mia vita sono spezzati. Non posso immaginare di vivere senza di te.”

Come se non bastasse anche Luca Onestini, ex di Ivana, interviene e fa cadere una lacrimuccia, dicendo:

“Abbiamo passato quattro anni bellissimi insieme, sei entrato nella mia vita e l’hai colorata di tanti momenti dolcissimi. Il tuo cuoricini per quanto mi riguarda non smetterà mai di battere. Ti voglio bene Teddino, corri e gioca anche in cielo come hai sempre fatto. Noi qui ti ricorderemo sempre.”

Insomma, l’amore degli animali è il più autentico e speciale, perdere il proprio amico del cuore è difficile, ma sicuramente adesso sarà in un posto migliore.