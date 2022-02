Ultima fermata anticipazioni: tradimenti e amori in crisi, idea geniale di Maria De Filippi. Cosa vedremo nel format in arrivo su Mediaset

Già da qualche tempo stiamo vedendo su Mediaset lo spot di un nuovo “misterioso” programma. A guardare la pubblicità sembra essere un dating show che riguarda coppie in crisi. Insomma, qualcosa di molto simile a “Temptation Island”. E chi ha fatto questa riflessione non si sbaglia, perché “Ultima fermata” è proprio l’erede di questo programma.

Si tratta dell’ultima idea di Maria De Filippi, e come riporta davidemaggio.it sarebbe già stata registrata la puntata numero zero. Questa sarebbe in post produzione, e come rivela il portale la messa in onda definitiva non sarebbe ancora certa. Strano, perché il programma è in promozione, ma la fonte è attendibile. Ma di cosa si tratta? Intanto sembra che andrà in onda su Canale 5 e in prima serata.

Il nuovo programma di Maria De Filippi è “Ultima Fermata”

Non dovrebbe esserci un vero conduttore, ma solo una voce narrante. Non è certa la data della prima puntata, ma questa dovrebbe esserci a marzo, quindi tra poche settimane. Ecco perché non sarebbe un programma estivo come “Temptation Island” (la cui chiusura non è ancora ufficiale) ma un qualcosa che si pone a metà, staremo a vedere.

Sempre che, come riporta davidemaggio.it, Maria De Filippi dia il via libera definitivo. Sicuramente almeno una puntata dovrebbe andare in onda, perché gli spot ormai sono stati lanciati e la promozione è partita.

Bisognerà capire poi di cosa tratta, nello specifico, il programma. A quanto pare la formula dovrebbe essere piuttosto lontana dai meccanismi “simil reality” che abbiamo già tante volte visto in programmi simili, a partire proprio dall’isola delle tentazioni.