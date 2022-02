Masterchef Italia 2022 anticipazioni: clamorosi ritorni in cucina

Masterchef 11, le anticipazioni di giovedì 10 febbraio: Iginio Massari e Terry Giacomello tornano nella Masterclass, ma non è ancora certo

Torna il giovedì e come sempre gli appassionati di cucina non vedono l’ora che cominci un’altra puntata di Masterchef. Come sempre, l’appuntamento è su Sky. L’ultima volta il pubblico ha assistito all’eliminazione di Dalia e di Pietro: un doppio colpo per gli spettatori, visto che entrambi potevano addirittura arrivare fino alla fase finale.

In ogni caso, dopo le due pesanti eliminazioni la gara inizierà ad entrare veramente nel vivo. Ora le carte in tavola sono nettamente cambiate, e tutti sono tornati in gara e possono ambire a risultati importanti. Sono rimasti in gara 9 concorrenti, che da stasera si metteranno alla prova con quello che i giudici gli hanno riservato. Ci sarà il gran ritorno del maestro pasticcere Iginio Massari, e tra gli ospiti anche l’estroso Terry Giacomello.

Masterchef, questa volta la “Mistery Box” è davvero terribile

Come sempre, anche in questa puntata si comincerà con la “Mistery Box”. Tutti gli aspiranti chef, come ogni settimana, saranno chiamati a sperimentare un piatto di alta cucina. Gli ingredienti saranno ancora una volta misteriosi. Stavolta, però, la prova avrà connotati diversi.

L’ingrediente della misteriosa scatola sembra essere addirittura una semplice bottiglia d’acqua. Difficile capire cosa potranno farci i concorrenti, ecco perché non si esclude che questa possa essere una prova a tappe. Staremo a vedere. Probabilmente, uno dei momenti più attesi sarà l’irruzione del mitico Iginio Massari, che renderà dura la vita ai concorrenti.

Storicamente, quando devono misurarsi con i dolci i concorrenti di Masterchef vanno quasi sempre in crisi. Ecco perché Iginio ha “promesso” di essere anche questa volta severo con loro.