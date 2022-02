Rompicapo dei fiammiferi: qual è il numero maggiore che puoi ottenere?

Allenare la propria mente con dei test divertenti è il massimo, soprattutto perché mantiene giovani! Il rompicapo dei fiammiferi è davvero una sfida per pochi, tu sei pronto a coglierla? Scopriamolo!

Risolvere gli indovinelli a volte fa decisamente innervosire, ma d’altronde se non ci si mette in gioco come si può imparare qualcosa di nuovo? Il rompicapo di oggi ha come protagonisti dei semplici fiammiferi, che sarà mai? Invece, sono pronta a stupirti con un tranello che ti farà impazzire una volta che scoprirai la soluzione.

A vederli così, la situazione è più che semplice. Mi diresti che basterebbe spostare quanti fiammiferi si vogliono per stravolgere il quadro qui di fronte. Invece, ti metto alla prova in un modo ancora più complesso.

Se ti piace vincere facile, prova un test sulla personalità divertentissimo, altrimenti metti in atto le tue capacità logiche di analisi di una situazione complicata.

Forse, questo è proprio uno di quegli indovinelli che fa esercitare davvero le tue pratiche di problem solving sul lavoro. Il motivo? In una situazione di stress devi trovare la soluzione con delle limitazioni che ti portano a non poter fare qualsiasi mossa tu voglia.

Le regole sono queste: puoi muovere solo due bastoncini.

L’obiettivo è quello di ottenere il numero più alto possibile.

Qual è il numero? Soprattutto, come dovrai fare?

LEGGI ANCHE -> Rompicapo della verità: sai risolvere il tranello al bivio?

Rompicapo dei fiammiferi: la soluzione che non ti aspetti!

Ci hai davvero provato, oppure stai facendo il furbo? Se preferisci qualcosa di più rilassante, prova il test della personalità sulle uova, la dice lunga sull’amore! Se invece guardi la soluzione del tranello di oggi, ovviamente non succede nulla, ma sappi che avresti potuto prendere molto più tempo. Non ti rincorre nessuno, anzi stare a ragionare sugli indovinelli renderà la tua mente più attiva. Più ti eserciti, maggiori saranno le possibilità di riuscita la prossima volta! Allora, come troviamo rimedio a questo rompicapo sui fiammiferi? Facile, ecco come devi fare!

LEGGI ANCHE -> Test: trova i 5 animali, ti sei arreso? Prova la tua intelligenza!

La bellezza di questo indovinello sta proprio nel fatto che per una volta non esiste una soluzione univoca, ma ce ne sono ben due! Quindi, il fatto di poter sperimentare e permettere alla tua mente di immaginare quante più soluzioni possibili, è davvero stimolante e divertente.

La foto qui mostra in pieno cosa devi fare. Muovi i due bastoncini del primo zero centrale, mettendoli in verticale, il risultato sarà 511108. Nel secondo caso, puoi fare lo stesso, e girare al contrario i numeri, come un specchio riflesso! Il numero maggiore sarà 801115!

Allora, ci sei riuscito da solo? Ci vediamo al prossimo indovinello!