Doc – Nelle tue mani anticipazioni: un segreto che cambia tutto

Nella puntata di giovedì 10 febbraio andranno in onda il settimo e l’ottavo episodio di “Doc – Nelle tue mani 2”: sono attese importanti novità

Un altro giovedì è arrivato, e l’appuntamento con “Doc – Nelle tue mani”, seconda stagione è immancabile. Anche in questa puntata (come sempre andranno in onda due episodi) ci saranno inattese novità e colpi di scena. Su tutte, le attenzioni sono puntate su Cecilia Tedeschi, che comincerà a capire cosa sta succedendo nel team capitanato dal protagonista, Andrea Fanti (Luca Argentero).

E proprio il nuovo candidato primario sarà messo a dura prova nei test attitudinali che deve superare se vuole tornare al posto di comando. Si scopriranno, inoltre, alcuni interessanti retroscena sul passato di Enrico e finalmente si capirà qualcosa su come è iniziata la relazione tra Elisa e Massimo. E arriverà anche la tanto attesa spiegazione sul termine, “Cane blu”.

Doc – nelle tue mani, torna con nuovi inaspettati retroscena

Il primo episodio che andrà in onda questa sera su Rai 1, avrà il titolo “Fare una scelta”. Nella settima puntata gli spettatori vedranno gli sviluppi di quanto è accaduto durante la pandemia. E’ chiaro, ormai, che il team di Fanti ha voluto tenere nascosto qualcosa.

La Tedeschi farà di tutto per capire quale segreto stanno nascondendo. Si saprà qualcosa in più anche per quanto riguarda la storia di Silvia: il pubblico capirà che essa è legata ad Enrico, e finalmente sarà raccontato il passato del dottore, che fino a questo momento è sempre rimasto avvolto nel mistero.

Infine, sarà finalmente svelato l’antefatto che ha portato all’amore tra Elisa e Massimo: anche in questo caso la loro relazione è nata durante il periodo di pandemia.