GF Vip datyrime 11/2/22, amore al capolinea: la gieffina volta pagina e ci prova con Lui!

Al GF Vip l’amore purtroppo è arrivato al capolinea. La gieffina ha deciso di voltare pagina e di dedicarsi a lui!

Il daytime del GF Vip è pronto a tenere compagnia al pubblico del piccolo schermo, che oggi dovrà accontentarsi soltanto di questo appuntamento in quanto non andrà in onda questa sera la diretta con Alfonso Signorini. Il conduttore, infatti, ha dato appuntamento ai telespettatori lunedì prossimo ma non per questo le dinamiche tra i concorrenti finiscono qui.

Oggi, come al solito, si parte con il motto in quanto ci viene mostrato Lulù Selassiè che lancia una critica a Sophie Codegoni. Il motivo? L’ex tronista di Uomini e Donne è stata chiamata in confessionale per organizzare l’aperitivo del pomeriggio. Alla Princess questo non è andato bene e si chiede per quale motivo non siano state chiamate Manila Nazzaro e sua sorella Jessica che popolano la cucina.

Questo fa scattare una lite tra loro e la Selassiè scoppia in lacrime e rimarca di essere molto sensibile e attacca anche Miriana Trevisan per non averla difesa, ma lei ribatte che non vuole essere coinvolta in queste liti, ma non sembra trovare cenno di approvazione dall’altra parte.

Delia Duran dimentica Alex Belli? Il gieffino ha attirato la sua attenzione

Nemmeno Jessica Selassiè sembra passarsela bene, in quanto Barù appare sempre più lontano e sempre più vicino a Delia Duran. Così Miriana Trevisan e Manila Nazzaro consigliano alla moglie di Alex Belli di prendere le distanze dal nipote di Costantino della Gherardesca, ma lei non vuole saperne asserendo che lui non prova la minima attrazione nei confronti di lei, nonostante le sue compagne di viaggio ritengono di che ci siano alcuni segnali da parte sua. Ma chi delle due parti avrà ragione?

Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli sono più distanti che mai. Tra le due si è rotto qualcosa quando Alfonso Signorini ha chiesto di votare il nome di chi vorrebbero in finale e l’ex Miss Italia ha votato per Miriana. La Ricciarelli non l’ha affatto presa bene ed ha ammesso di voler votare Davide Silvestri perché quella che credeva sua amica non ha alcuna possibilità di andare avanti a 44 anni con un compagno e due figli.

La Nazzaro non la prende bene e Katia invece ribadisce di non aver detto nulla di male se non espresso il proprio pensiero in merito alle modalità del gioco e niente di più. L’amicizia tra le due è arrivata al capolinea? Il rapporto non è più quello di un tempo.

Delia, tra l’altro, si è avvicinata sempre di più ad Antonio Medugno. Tant’è che lei lo ha definita una persona pericolosa perchè potrebbe farla cedere in tentazione.