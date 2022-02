Grande Fratello Vip, ancora un clamoroso abbandono? Lei fa le valigie

Tra news e rivelazioni, quello che è certo è che questa edizione, soprattutto per il successo ottenuto, sta durando più del previsto. Lo share regna sovrano, ma anche i nervosismi. Infatti, è inutile negare che adesso che siamo agli sgoccioli, paure, ansie e stanchezza sono ormai al massimo. Andrà via davvero dopo l’ultimo gesto compiuto?

Non ci sono parole per definire il Grande Fratello Vip di quest’anno. Tra la soap opera di Alex Belli, gli amori che sbocciano e scoppiano da Natale a Santo Stefano, non si capisce niente di tutto quello che sta accadendo. Forse, l’ingrediente che rende il reality più controverso di sempre così d’effetto, è proprio l’imprevedibilità degli eventi. Sicuramente con dei vip così stralunati, eccentrici e unici, non ci si poteva aspettare altro! L’ennesima star che vuole andare via, sta preparando i bagagli, ecco la verità.

La verità fa male a chi predica bene e razzola male, e questo detto è spesso dichiarato dalla stessa concorrente del Grande Fratello Vip, la quale sta preparando le valigie per lasciare tutto.

Il fatto è che dopo mesi e mesi di reality, è naturale e fisiologico stancarsi e avere le pile scariche. C’è anche chi imputa l’abbandono alla paura di fare una cattiva figura. In ogni caso, siamo qui per fare chiarezza proprio su questo.

Specialmente perché si è parlato anche di altri addii. Un clamoroso abbandono ad un passo dalla finale è stato confermato, la ragione è molto più complessa di quello che sembra. Del resto, sono proprio i personaggi di quest’anno ad esserlo.

A fargli compagnia c’è la protagonista di oggi, partiamo dal gesto fatto.

Grande Fratello Vip: abbandono sì o no?

Così, tra battibecchi e abbandoni, cari fan del Grande Fratello Vip, di certo non possono passere inosservati tanti altri dettagli. Infatti, l’ultimo due di picche dichiarato, ha smosso le acque della casa più chiacchierata e spiata di sempre. Capire fino in fondo le intenzioni dell’animo umano è difficile, figuriamoci tra dirette e condizioni non proprio normali nelle quali si esauriscono tutti gli eventi in questione. Siete pronti per sapere le verità sull’addio più inaspettato? O forse per molti si tratta del più atteso?

Signori e Signore in cima alla lista per la finale c’è proprio Katia Ricciarelli! Senza la sua cara immunità, strumento che le è servito per arrivare fino a qua, come se la caverà adesso? Gira voce che proprio per via di un gesto fatto nei confronti della sua bella nipotina, Soleil Sorge, abbia ormai messo a tacere le voci, confermando proprio l’abbandono.

E’ chiaro che proprio grazie all’immunità è stata salvata parecchie volte, ma adesso che si tratta di ricevere voti dai fan per andare in finale, sembra un po’ difficile trovare un’altra soluzione valida che la possa aiutare. Con il vestito dell’Opera inscenata nella casa, quella che vede il fatidico bacio appassionante tra la Sorge e Belli, eccola splendere tra le melodie della lirica, il suo vero mondo.

E’ proprio l’oggetto lasciato in lascito all’amica speciale che sembrerebbe confermare il suo abbandono. Sarà stanca oppure va via per timore di venire poco considerata dai fan? Possiamo dire che sembrerebbe preparare le valigie.

Tra un ricordo e qualche parola dolce, attendiamo le novità della diretta di stasera. Ne vedremo delle belle!