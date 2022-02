Ex Uomini e Donne ritrova l’amore? Pizzicato con l’ex di un vip

By

Ex Uomini e Donne pizzicato con l’ex di un vip: ha ritrovato l’amore? Scopriamolo insieme

Uomini e Donne ha creato molte coppie famose. Con il Trono Over e classico, Maria De Filippi continua a guadagnare sempre più consensi.

Molti volti del programma sono tutt’ora famosi e nelle ultime ore arriva l’indiscrezione proprio su di Lui. L’ex volto di Uomini e Donne viene pizzicato in compagnia dell’ex di un altro personaggio famoso. Ha forse ritrovato l’amore?

Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa sta accadendo tra i due

Giorgio Manetti, ex Uomini e Donne, pizzicato con l’ex di un Vip. Ha ritrovato l’amore?

Giorgio Manetti, noto anche come Il Gabbiano, è un ex volto di Uomini e Donne. Molti ricorderanno che l’uomo ha avuto una storia d’amore molto travagliata con la dama torinese e protagonista indiscussa del format Gemma Galgani.

La storia si è conclusa in malo modo, ma la dama continua ad avere ancora dei sentimenti e/o dei bei ricordi per Giorgio.

Durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne, infatti, il toscano ha mandato un video dopo essere stato chiamato dall’opinionista Tina Cipollari e Gemma non è riuscita a contenere le lacrime.

L’opinionista ha voluto dimostrare alla dama torinese che lei non c’entra niente con i suoi problemi in amore e per questo ha chiamato in aiuto Giorgio.

Manetti adesso è anche lui single, ma non ha perso tempo. Negli ultimi giorni si trovava a Sanremo per alcuni eventi legati al Festival e si è mostrato anche sul red carpet di Novella 2000.

Proprio per questa occasione, Giorgio non si è presentato da solo. Al suo fianco troviamo Maria Laura De Vitis, nonché ex fidanzata del giornalista Paolo Brosio.

La ragazza è divenuta nota grazie alla relazione con Paolo ed è stata spesso ospite dei salotti televisivi condotti da Barbara D’Urso per parlare della sua storia d’amore.

Dopo un anno, però, la relazione si è conclusa ed ecco che viene pizzicata in compagnia dell’ex volto di Uomini e Donne. Inutile dire che sono rimasti tutti scioccati da questa coppia: nessuno se l’aspettava.

Inoltre, Maria Luara aveva proprio gli occhi a cuore quando guardava il suo cavaliere.

C’è chi potrebbe pensare che tra i due ci sia una grande differenza d’età, ma direi che la ragazza non ha problemi a questo proposito. Tra Maria Luara e il giornalista c’erano ben 37 anni di differenza.

La rivista rivela che tra Giorgio e la De Vitis c’era un buon feeling e questo è stato possibile notarlo anche dal loro arrivo sul red carpet.

Ancora, però, né la ragazza, né Manetti hanno confermato o smentito il presunto flirt.

Giorgio Manetti è un uomo molto affascinante e sa come comportarsi con le donne. Chissà se il cavaliere ha finalmente ritrovato l’amore o si è incontrato con Maria Laura De Vitis solo per il gossip? Non ci resta che aspettare