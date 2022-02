Il cantante mascherato anticipazioni: ex coppia nel programma, scintille in arrivo?

Arisa e Vito Coppola di nuovo insieme. L’artista e il ballerino sono nel cast della terza edizione de Il Cantante Mascherato, su Rai 1

Del resto non è passato molto tempo dalla fine di “Ballando con le Stelle“. Le settimane sono volate e siamo già pronti per il nuovo programma di Milly Carlucci, che anche se alla lontana richiama il grande successo dello show del sabato sera. Stasera parte la terza stagione de “Il cantante mascherato”, che vedrà tanti nuovi protagonisti: tutti all’insegna dell’identità nascosta.

Milly Carlucci sa bene che uno dei personaggi che sono maggiormente piaciuti a “Ballando” è Arisa. Ecco perché ha fatto di tutto per volerla anche in questo programma. Non a caso la brava conduttrice ha organizzato per lei un ruolo preciso. Arisa, infatti, farà la giurata, quindi giudicherà le canzoni e le voci dei cantanti che saliranno sul palco con i travestimenti più strambi.

Il cantante Mascherato, c’è un grande ritorno: cosa succederà

Ma non finisce qui, perché l’artista ha fatto parlare di sé a “Ballando con le stelle” per il suo legame col suo maestro di ballo dell’epoca, vale a dire Vito Coppola. Il giovane danzatore e la cantante sembravano avere un bel feeling.

Addirittura si parlò di un loro fidanzamento, ma in realtà non c’è stato nulla. Visto che entrambi erano single, le voci sono divampate. In realtà, dovrebbe essere stata più lei a cercare lui. Insomma, non proprio un interesse così reciproco. Anche se i pettegoli sostengono che qualcosa tra di loro ci sia stato.

In ogni caso Coppola sarà anche lui nel cast, ma come ballerino del corpo di ballo. Una situazione che vedrà i due personaggi incrociarsi, soprattutto dopo che si vocifera che tra i due i rapporti non siano così idilliaci. Insomma, non resta che sintonizzarsi su Rai 1 e vedere cosa succederà…