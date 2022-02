Dire addio ai cari è difficile, o meglio non si è mai pronti a ciò. La stessa Matilde Brandi è distrutta, sapeva che sarebbe finita così, ma d’altronde come biasimarla. Lasciare andare l’amore incondizionato non è facile, e non lo sarà mai. Confessa alcuni dettagli inediti, lasciando il web con le lacrime.

Essere sensibili non è per tutti, diciamo che solo chi vive un amore di questo tipo può comprendere. Gli altri potrebbero non capire, ma chi lo vive è distrutto e non ci sono scuse e giustificazioni. Matilde Brandi è una donna di successo che ha fatto tanta televisione, specialmente nel suo ambito, la danza. La sua più grande passione l’ha portata in auge. Oggi è molto più matura e consapevole di sé e delle sua vita, infatti non prova alcuna vergogna nel raccontare un evento così triste.

La televisione è il suo pane quotidiano, specialmente quando si tratta di programmi televisivi. La bella a talentuosa Matilde Brandi ama il suo pubblico, e rispetta sempre i fan che la seguono.

Dall’ultima partecipazione al Grande Fratello Vip, ha acquisito ancora più notorietà e lo si vede anche dai suoi account social ufficiali. E’ diventata molto più attiva, infatti è da lì che veniamo a conoscenza di molti avvenimenti della sua vita.

Tra i drammi del momento, non possiamo dimenticare il dolore dell’ex di Uomini e Donne che ha rischiato la morte. Le parole sono state talmente forti da colpire nel profondo chi assisteva in studio alla confessione.

Così, tra rivelazioni struggenti e verità, non possiamo non raccontare quella della showgirl.

LEGGI ANCHE -> Dramma a Sanremo per il big in gara: la confessione

Matilde Brandi senza filtri: confessione tragica

Come se non bastasse c’è anche chi ha ricevuto pressioni pesanti e pericolose. Basta ricordare il dramma della stella di Amici e le minacce di morte, niente di cui si può scherzare, anzi dimostra quando la notorietà non sia per niente facile da gestire a volte. Il successo bisogna guadagnarselo e saper cavalcare l’onda, ma è chiaro che quando avvengono situazioni tragiche, come il lutto di oggi, è difficile mantenere il mood giusto.

LEGGI ANCHE -> Dopo il dramma, la grande gioia dell’ex Uomini e Donne

In foto c’è o meglio c’era, la bellissima Sabri, la gattina della showgirl! E’ stata per anni al suo fianco senza abbandonarla mai, ma questa volta si sono dovute dire addio. L’amore degli animali è incondizionato, speciale, unico e raro! Solo chi lo vive può comprendere appieno quanto ci si senta vuoti quando i nostri amici vanno via in cielo.

I nostri animali non dovrebbero morire mai, ma la vita è un ciclo, per cui possiamo solo fare il possibile per farli stare bene con noi, e quando stanno per andare via dobbiamo rendere la situazione confortevole, per quanto sia possibile.

Le parole di Matilde sono struggenti, eccole:

“Per sempre Sabri ❤️ E’ stato un onore averti con noi! Tu non sei mai stata un gatto normale, tu eri speciale e la vita con te è stata più bella! Grazie dì averci donato il tuo affetto.”

Solo chi è insensibile non può capire che perdere il proprio animale domestico, è come dire addio ad un familiare. Così la Brandi dice addio alla sua amica speciale, con un gesto dolce che manifesta tutto l’affetto provato.