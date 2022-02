Emma Marrone, dopo le polemiche di Sanremo, come non l’avete mai vista: l’inedita foto

Emma Marrone dopo le polemiche legate al Festival di Sanremo si è mostrata come non l’avete mai vista durante il corso della sua carriera.

Emma Marrone, nonostante non si sia classificata al primo posto, è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse dell’ultimo Festival di Sanremo, che ha visto trionfare Brividi, il brano proposto da Mahmood e Blanco. La cantante, oltre ad essersi fatta notare per il bellissimo brano presentato in gara, si è ritrovata al centro della polemica a causa di alcuni commenti del giornalista Davide Maggio che ha giudicato inadatta la scelta di indossare le calze a rete alla fine possedendo quelle che ha definito delle “gambe importanti”.

La cantante ha risposto per le rime e ha trovato il consenso non solo del pubblico ma anche di numerosi colleghi che si sono schierati tutti dalla sua parte, mostrandole il proprio sostegno. Nelle scorse ore però è apparsa in rete un inedito scatto di Emma Marrone che la mostra come mai prima d’ora. Dopo il lato elegante e più glamour del Festival di Sanremo, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi è pronta a mostrare altre sfaccettature della sua personalità.

La foto inedita di Emma Marrone dopo le polemiche di Sanremo

Emma Marrone dopo aver rotto il silenzio ed aver dichiarato, con giusta ragione, che ogni donna ha il diritto di vestirsi come meglio crede, ha scelto la strada del silenzio senza rispondere di nuovo alle continue provocazioni sul suo conto. Ora vuole che sia la sua arte a parlare e non la cronaca rosa.

LEGGI ANCHE -> Emma Marrone, la dolce foto del passato fa sognare i fan

Tant’è che subito dopo il Festival di Sanremo è tornata a lavoro, ma questa volta non ad un nuovo album. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha scelto di mettersi alla prova nella recitazione, prendendo parte al film Il Ritorno, diretto da Stefano Chiantini, che la vede indossare i panni della protagonista del progetto. Insomma, decisamente una bella soddisfazione per lei.

“Emma sul set del nuovo film di Stefano Chiantini Il Ritorno“ è possibile leggere sui social, dove viene mostrato un inedito scatto proveniente proprio nel luogo dove la magia del cinema ha inizio e che ci mostra l’artista in una versione a non siamo decisamente abituati, ma che esalta ugualmente tutta la sua bellezza. “Nel ruolo della protagonista Teresa, prossimamente al cinema si conclude il messaggio”.

LEGGI ANCHE -> “Ecco cosa mi ha scritto Maria De Filippi dopo Sanremo”: Sangiovanni svela tutto

Emma Marrone è pronta a tornare e come sempre lascerà tutti a bocca aperta come soltanto lei sa fare.