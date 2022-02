“Ecco cosa mi ha scritto Maria De Filippi dopo Sanremo”: Sangiovanni svela tutto

Sanremo, il cantante Sangiovanni ha raccontato che, dopo essersi esibito sul palco dell’Ariston, la De Filippi lo ha contattato per dirgli una cosa inaspettata

Anche se non è riuscito a vincere, Sangiovanni è stato uno dei grandi protagonisti del Festival di Sanremo. Apprezzato dalla critica e dal pubblico, ora aspetta che la sua canzone possa prendere slancio nelle radio e diventare una “hit”. Intanto, il cantautore reduce da “Amici” ha raccontato un simpatico retroscena che riguarda proprio la conduttrice del talent show di Maria De Filippi.

Infatti, la popolare presentatrice lo ha contattato subito dopo la sua esibizione al Festival della Canzone Italiana. Del resto, Sangiovanni è stato il primo big a esibirsi nella seconda serata, mentre in quella inaugurale non ha cantato. Non era facile per lui, ed ecco perché la De Filippi lo ha apprezzato.

Sanremo, Sangiovanni racconta il bel messaggio di Maria De Filippi

L’emozione sul palco dell’Ariston è sempre fortissima, lo sanno anche i cantanti più esperti. Invece, il giovane artista è stato perfettamente a suo agio, proprio come quando si esibiva nello studio del talent show. Ha presentato la sua canzone, Farfalle, immediatamente apprezzata dal pubblico.

Il pezzo è contenuto nel suo nuovo album, “Cadere Volare”, che uscirà il prossimo 8 aprile. Il ragazzo ha raccontato a “Storie Italiane”, che ha ricevuto tanti complimenti e tra questi anche quelli di Maria De Filippi, che gli ha fatto i complimenti per l’esibizione e la canzone.

“Mi ha scritto che le è piaciuta molto la canzone. Gliel’avevo già fatta sentire e mi aveva anticipato che le piaceva. Mi ha scritto che sono bravo e che è orgogliosa di me”, ha spiegato Sangiovanni.