“Mi ha ficcato la lingua in bocca”: rivelazione bollente al Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello Vip è arrivata la confessione bollente che non ti aspetti: il retroscena sta facendo il giro del web.

Al Grande Fratello Vip le confessioni sono sempre all’ordine del giorno, quindi non stupisce se i vipponi finiscono per il raccontare cose che in un primo momento avevano negato, ma questa volta le cose sono ben diverse poiché riguarda più persone coinvolte, ma procediamo con calma e prendete pure i vostri pop corn perché sicuramente lunedì prossimo durante la diretta con Alfonso Signorini ne vedremo delle belle.

Il tutto era partito da Soleil Sorge che aveva raccontato insieme ad Antonio di aver visto Delia e Barù baciarsi. La notizia aveva sconvolto Jessica Selassiè che da sempre ha avuto un certo interesse nei confronti del nipote di Costantino della Gherardesca. Interesse che lui non ha mai ricambiato, ma non appena ha saputo del gossip che circolava sul suo conto ha subito smentito il tutto furioso ed anche lei aveva assolutamente negato questo fantomatico bacio.

Le bugie però hanno le gambe corte e la confessione bollente al Grande Fratello Vip ha stravolto ogni cosa. Ecco cos’è realmente successo tra loro.

Delia Duran ha baciato Barù: la confessione al Grande Fratello Vip

Delia Duran nelle scorse ore parlando a tu per tu con Nathaly Caldonazzo ha confidato che in realtà questo fantomatico bacio con il nipote di Costantino della Gherardesca c’è stato e come se c’è stato. Tant’è che ha ammesso, come potete sentire dal video incorporato poco più in alto, di averlo fatto per ripicca poiché la Princess non credeva nella sua buona fede, ma attenzione perché questa potrebbe essere sempre e soltanto la sua versione, ma che cosa succede se anche lui conferma la stessa cosa?

LEGGI ANCHE -> Nathaly Caldonazzo asfalta Davide Silvestri: “Sì, si vede. Anche meno!”

Anche Barù ha confermato la versione della moglie di Alex Belli, raccontando a Davide Silvestri che non solo c’è stato il bacio ma che lei avrebbe pure messo la lingua, giusto per non farsi mancare nulla. I due, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, hanno dunque confermato il tanto chiacchierato bacio nonostante avessero negato più volte di fronte a Jessica Selassiè, affermando che si trattava soltanto di becero gossip invece no.

LEGGI ANCHE -> Clamoroso ritorno al GF Vip: ecco per quante settimane resterà in casa

Lei gli ha ficcato proprio la lingua in bocca #jeru pic.twitter.com/rO8ldQRrYe — surreale ‍♂️ (@cicabum_) February 11, 2022

Come reagirà Jessica Selassiè di fronte a questa cruda e amara verità? Sarà la volta buona che decide di mettersi l’anima in pace, mettendo un punto alle speranze che nutre nei confronti del concorrente? Staremo a vedere.