Regina Elisabetta: ecco le scioccanti verità sui suoi viaggi

La Regina Elisabetta II è sempre stato un personaggio molto misterioso. Solo adesso sono venute a galla alcune questioni legate ai suoi viaggi

La Regina Elisabetta è pronta a festeggiare il suo Giubileo di Platino. Quest’anno, infatti, sono previste le celebrazioni per il settantesimo anno sul trono di Sua Maestà. Un traguardo inviabile che l’anziana sovrana proverà a festeggiare al meglio, nonostante gli acciacchi degli ultimi tempi. Gli ultimi mesi del 2021 sono stati particolarmente duri per la salute di Elisabetta II.

Lo scorso ottobre c’è stato il ricovero in ospedale a causa di un malore. I medici le hanno consigliato di restare a riposo e di non partecipare a nessun evento pubblico, per evitare di peggiorare la situazione. Elisabetta ha obbedito e non è una cosa che capita spesso. La testardaggine di Queen Elizabeth è nota tra le stanze di corte. Ma il 2021 è iniziato con un tragico evento: la scomparsa del Principe Filippo, avvenuta lo scorso 9 aprile, a poche settimane dal suo centesimo compleanno.

Nonostante tutto, la Regina Elisabetta ha ancora una grande vitalità e sta organizzando i festeggiamenti con il suo staff. Su di lei è stato raccontato quasi tutto. Quasi, appunto. Recentemente sono venuti a galla alcuni segreti legati ai viaggi di Sua Maestà. Oggi te ne racconteremo tre ma nei prossimi giorni troverai su Instanews altre storie che riguardano Elisabetta II.

I viaggi della Regina Elisabetta

Nell’ultimo periodo sono arrivate dall’Inghilterra alcune indiscrezioni riguardanti alcuni viaggi della Regina Elisabetta:

Il paese che ha visitato di più : la Regina Elisabetta è stata incoronata nel 1953 ed ha viaggiato in tutto il mondo, soprattutto negli anni ’70 e ’80. La sua meta preferita è il Canada, che Sua Maestà ha visitato più di 25 volte. Elisabetta II è stata cinque volte in Italia ma è da sempre affascinata dalla Francia. Piccola curiosità: in Francia non c’è bisogno del traduttore perché la Regina Elisabetta parla un ottimo francese.

: la Regina Elisabetta è stata incoronata nel 1953 ed ha viaggiato in tutto il mondo, soprattutto negli anni ’70 e ’80. La sua meta preferita è il Canada, che Sua Maestà ha visitato più di 25 volte. Elisabetta II è stata cinque volte in Italia ma è da sempre affascinata dalla Francia. Piccola curiosità: in Francia non c’è bisogno del traduttore perché la Regina Elisabetta parla un ottimo francese. Il paese europeo che ha visitato di meno: se ci sono paesi più visitati, esistono ovviamente anche quelli che la Regina ha visto di meno. La Spagna è il paese europeo meno visitato da parte di Sua Maestà. L’unica visita, infatti, risale al 1988. È probabile che la dittatura franchista, durata fino al 1975, abbia avuto un grosso peso in questa curiosa statistica.

