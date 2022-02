Test: quanto ti spaventano i cambiamenti? Scopriamolo insieme

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua vita privata. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Potrebbe sembrare qualcosa di astratto ma in realtà non è così. All’interno di questa immagine si possono distinguere almeno tre dettagli: quale hai notato per primo? Fai la tua scelta e scopri il tuo rapporto con i cambiamenti. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Una farfalla: sei una persona che si spaventa facilmente ma non sono i cambiamenti che ti fanno paura. Anzi, non ami molto la routine quotidiana, cambiare ti piace e pensi che faccia migliorare la qualità della tua vita. Anche dal punto di vista professionale, sei una persona alla quale piace trovare ogni giorno nuovi stimoli, non temi i cambiamenti e non hai problemi a firmare una lettera di dimissioni.

Un uccello : non hai paura dei cambiamenti ma è meglio non stravolgere troppo la tua vita. Preferisci vivere alla giornata, senza programmare il futuro. Accetti i cambiamenti se ritieni che veramente sia necessario cambiare, altrimenti lasci tutto com’è, per evitare di fare danni.

Una persona con l'ombrello: i cambiamenti ti spaventano, sono il tuo peggior incubo. Sei una persona ansiosa e, per questo motivo, preferisci restare sempre nella tua comfort zone. Zero cambiamenti e tutto al suo posto, per andare sul sicuro. Ogni tanto la tua vita è noiosa, prova ad osare un po' di più!

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale dettaglio hai notato per primo? Il profilo corrisponde al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.