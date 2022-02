Grandi ritorni nell’Oroscopo di oggi, soprattutto non passano inosservati. La storia si ripete, ma questa volta ha dei risvolti che incideranno maggiormente nella vita dei segni zodiacali. Abbiamo detto che febbraio sarà il mese della rivoluzione che dal pensiero passa all’azione, ed oggi lo sarà più degli altri! Mercurio e Plutone sono in Congiunzione. Come se la passeranno i fortunati? E gli sfortunati?

Non perdete le notizie dal cielo, perché ricevere dei consigli e un’analisi del quadro astrologico di riferimento potrebbe essere utile a chi ultimamente si è un po’ perso tra i suoi pensieri. La lucidità a volte può mancare, e Mercurio tornato in moto diretto non può che facilitare questa condizione. Il cambiamento più duro però avviene nel momento in cui è in Congiunzione con Plutone. Il motivo? Saremo nel clou della trasformazione! I progetti e le dispute tanto discusse, avranno la loro conclusione. Per alcuni ci saranno chiarimenti, per altri porte in faccia. Mettetevi comodi, l’Oroscopo è pronto!

La Luna sembra un po’ nascondersi, ma è sempre uno spettacolo meraviglioso avere a che fare con il firmamento e i suoi misteri. Stare ad osservare il cielo non è da tutti o per tutti, qualche volta dovremmo farlo anche solo per respirare un’aria diversa, quella lontana dallo stress quotidiano. Siamo pronti ad azionare la nostra spiritualità?

Mercurio è il pianeta del pensiero. A gennaio ha fatto un po’ le bizze, o meglio ha viaggiato con moto retrogrado, cioè è stato più lento e solo illusoriamente sembrava andare al contrario. Ciò ha generato assidue riflessioni e cambi di opinione, ma nonostante ciò si sono raggiunte nuove consapevolezze.

A febbraio le metteremo in atto. In cosa? Risoluzioni di drammi, incomprensioni, ci si getterà in nuovi progetti. In poche parole, si passerà all’azione e si farà la rivoluzione! Perché Plutone che è il pianeta della lotta che genera la trasformazione, e che guida segni come quello dello Scorpione, provocherà tutto questo.

Nonostante ciò questo non significa che sarà favorevole a questa Casa Celeste, infatti è tra le ultime posizioni. Ciò equivale a dire di doversi preparare alle rivelazioni in arrivo, e che in base alle posizioni degli Astri e alle caratteristiche dei segni, ognuno vivrà in modo diverso per intensità questa condizione.

Dove siete posizionati? Siete tra i fortunati o gli sfortunati del giorno?

Oroscopo: la risalita dei Gemelli, ma non solo!

Con un colpo di scena inaspettato i Gemelli sono alla prima posizione! A seguire, rimontano il Capricorno e il Sagittario, i quali ultimamente non erano messi così bene. Aria, terra e fuoco sono i loro elementi, canalizzeranno al meglio le loro energie? Senza dubbio saranno molto più reattivi al cambiamento, sarà per la loro curiosità, precisione e ottimismo, ma saranno al top. Se sei del Pesci consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

Iniziamo proprio dai lunatici dello Zodiaco, i mitici Gemelli. Sono alla prima posizione, proprio perché hanno saputo mettere a frutto la loro intelligenza. Brillanti e generosi, mettono da parte il nervosismo che li rende dei veri diavoli. Saranno i fortunati che cadranno nel bel mezzo della Congiunzione, ma vivendo delle rivelazioni che gli miglioreranno la giornata. Consigli: che sia lavoro o amore, godetevi la pace, ve la meritate per una buona volta.

Passiamo al Capricorno, l’organizzatore dello Zodiaco. Ti sei ripreso, perché hai capito che non sempre puoi controllare tutto, e qualche volta lasciarsi andare ai piaceri cambiando idea, non è poi così male. In amore sei più sereno, ma è al lavoro che devi imparare a collaborare un po’ meglio. D’altronde è sempre piacevole stare in tua compagnia. Consigli: vivi la Congiunzione come un punto di partenza formidabile per i tuoi progetti.

Che dire del Sagittario? L’arciere dello Zodiaco ha scagliato a freccia dell’ottimismo nella direzione giusta c’entrando quel bersaglio che mancava da un po’! Dopo tante strigliate, hai capito che devi essere meno superficiale, e che puoi crescere senza essere il solo protagonista, soprattutto in amore. Al lavoro fai attenzione alle lancette dell’orologio, ti perdi in un bicchiere d’acqua. Consigli: Mercurio e Plutone non ti sono avversi, diciamo che però potevi prepararti meglio alle rivelazioni in arrivo.

Nessuno via d’uscita per lo Scorpione: verità dal cielo!

Niente da fare per chi ci ha provato, ma le stelle vanno contro. Lo Scorpione vivrà una giornata intensa, ma con Plutone in Congiunzione con Mercurio non è detto che ciò che andrà storto non darà i suoi frutti in futuro per queste segno d’acqua. Non può dirsi lo stesso per la Bilancia affossata, e anche per il Toro che non riesce a riprendersi. Le ultime due Case Celesti, aria e terra, se la vedranno brutta. Se sei della Vergine consulta L’Oroscopo perché sei al quarto posto.

Iniziamo dallo Scorpione che con il suo velo di mistero approfondirà dinamiche che di recente lo hanno reso nervoso. Specialmente al lavoro, sarai molto attento ai dettagli, più del solito, e questa volta avrai delle sorprese che però ti renderanno tutto chiaro. Sconvolto, ma deciso ad andare dritto per la tua strada. In amore va un po’ meglio. Consigli: Plutone ti influenza molto, ciò che è certo della Congiunzione è che le rivelazioni le saprai usare come armi a tuo favore.

Passiamo alla Bilancia, avrai a che fare con una capricciosa spina nel fianco! Ne vivrai di nervosismi oggi, perché non ti mancherà l’entusiasmo, ma sarai ostacolato da chi non vuole vederti splendere, soprattutto nel mondo del lavoro. In amore sei meno egoista, anzi stai imparando a vivere appieno le emozioni insieme agli altri. La Congiunzione sarà meno intensa per te. Consigli: prenditi del tempo per capire cosa vorresti davvero.

Infine, ma non meno importante lasciamo lo spazio per parlare del pigro e pragmatico al tempo stesso Toro. Sei più consapevole che i tuoi sacrifici saranno ricompensati, ma ancora sia in amore che al lavoro cadi nei tuoi peggiori difetti. La Congiunzione ti prende di striscio, ma questo non significa che piccole verità non potranno cambiare il tuo futuro. Consigli: oggi cerca di pianificare i tuoi obiettivi, ti servirà per quando ti crollerà tutto e avrai paura ad agire.