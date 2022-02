Clamoroso ritorno al GF Vip: ecco per quante settimane resterà in casa

GF Vip, ha iniziato la quarantena che lo porterà di nuovo nella Casa del Grande Fratello Vip in vista della sua seconda opportunità: di chi si tratta

A volte ritornano… ebbene sì. Accade anche nella casa del Grande Fratello vip. Una grossa e per certi versi sconvolgente novità sta per arrivare al GF Vip, visto che ci sarà un clamoroso ritorno all’interno della casa. Ebbene sì, un concorrente che è uscito tempo fa per squalifica avrà una seconda opportunità. Potrà rientrare come concorrente, ma con un compito molto preciso: fare una scelta.

Dovrebbe essere un ritorno a tempo determinato, di due settimane e quindi quattro dirette serali. Si tratta di un vero e proprio colpo di scena, annunciato davanti alle telecamere di “Verissimo”, che ha sorpreso anche la conduttrice Silvia Toffanin. In sostanza, l’obiettivo del Grande Fratello (ossia della produzione) è di metterlo per l’ennesima volta davanti le sue responsabilità e costringerlo a fare una scelta.

GF Vip, un clamoroso ritorno nella casa: il motivo

Quando tornerà nella casa si troverà di fronte sua moglie (che vuole lasciarlo) e la persona con la quale l’ha tradita, e di cui lui si dice incautamente innamorato millantando un qualcosa tra l’amicizia e l’amore cosiddetto “libero”.

Insomma, una situazione molto intricata e difficile da decifrare. Parliamo di Alex Belli e della incredibile vicenda che ha messo, anche grazie alla sua capacità di confondere le acque e di parlare quasi sempre in maniera indecifrabile.

Stavolta gli toccherà di nuovo entrare e scegliere tra Soleil Sorge (“l’amante”, per così dire) e sua moglie Delia Duran, che intanto si diverte nella casa senza mancare di ammiccare nei confronti di qualche ragazzo.