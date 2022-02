Nathaly Caldonazzo asfalta Davide Silvestri: “Sì, si vede. Anche meno!”

“Sì si vede. Anche meno!”: Nathaly Caldonazzo asfalta Davide Silvestri

Nathaly Caldonazzo è entrata a gara in corso al Grande Fratello Vip. La gieffina è una nota showgirl e ha un carattere molto forte: non ha peli sulla lingua e dice quello che pensa in faccia. Un pregio importante in questo reality show.

Nathaly non ha paura ad esporsi e così ha fatto anche con l’ex attore Davide Silvestri. La showgirl dice palesemente quello che pensa e non gliele manda certo a dire.

Scopriamo insieme come Nathaly asfalta Davide al GF Vip

Davide Silvestri, una settimana fa, è stato nominato per concorrere all’elezione del primo finalista del Grande Fratello Vip.

Il ragazzo, però, nonostante abbia sperato fino all’ultimo, non ha vinto la nomination e si è visto svanire il sogno davanti agli occhi con la vittoria di Delia Duran, entrata nella Casa da sole due settimane.

Davide si è sempre detto molto competitivo e questo è stato confermato anche dai telespettatori a casa.

Nathaly si trova in compagnia di Manila Nazzaro e Miriana Trevisan e commentano insieme quanto accaduto. Silvestri, dall’ultima puntata, è molto scosso e innervosito da questa mancata vittoria.

“Davide è un po’ come noi come mood. Ci è rimasto male per la vittoria di Delia? Lui è un competitivo e non l’ha mai nascosto” commenta Manila e aggiunge: “Considera che la prima volta che fu nominato non sai come fece, un pazzo sembrava… poi ha gestito meglio le nomination“.

L’ex Miss Italia si ricorda ancora la prima nomination di Davide, soprattutto la sua reazione forse esagerata essendo proprio all’inizio del reality show.

“Le prime volte eravamo sconvolti, inc***o nero mandava a fan***o a tutti. Poi è cambiato e l’ha gestita” aggiunge Manila e conclude: “Lui me l’ha sempre detto che è competitivo anche noi, ma noi abbiamo imparato a dare priorità ad altre cose, perché abbiamo avuto altre tipo di esperienze“.

Nathaly è più severa rispetto alla Nazzaro e confessa il suo pensiero su Davide Silvestri alle amiche. “Al di là delle pizze e delle imitazioni magari non arriva a casa. E’ competitivo? Sì, si vede. Anche meno! Io già vi avevo inquadrato da casa, pensa… a tutti quanti”.

La Caldonazzo ha un pensiero e un parere su tutti anche perché ha seguito il programma dal primo giorno. E’ ovvio che in questo periodo si sia fatta un pensiero su tutti e infatti ne ha già sbugiardato tanti concorrenti nel suo percorso.

Manila chiunque ci sarebbe rimasto male se appena entrato subito va al televoto. Nat da casa Davide arriva a molta gente per il suo carattere e per tutto quello che fa,sapessi che percentuale ha avuto, 33% solo qualche voto in meno di Delia #GFVIP #TEAMDAVIDE PIC.TWITTER.COM/U7NNXDNNLC — Chiara Milone (@ChiaraMilone2) FEBRUARY 10, 2022

Nathaly Caldonazzo asfalta Davide Silvestri, ma in modo sincero ed esprimendo un suo punto di vista. Devo dire che io sono d’accordo la showgirl. Tutti i concorrenti dicono che il gieffino si merita a mani basse la finale, ma alla fine a me non è arrivato niente da parte sua. Ha un babbo molto simpatico, è questo l’unica cosa che penso di lui.

Credo che se anche dovesse vincere, sarà dimenticato in breve tempo. Ma questo è solo il mio pensiero…