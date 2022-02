Ricordate Anna Pettinelli da ragazza? Ecco com’era a 18 anni

Lei è una delle donne più in gamba, che vediamo molto spesso ospite in televisione, grazie soprattutto ad un programma in particolare

Anna Pettinelli è un volto noto della tv, ma sarebbe più corretto dire che la sua è una voce famosa e familiare. Infatti, lei nasce come conduttrice radiofonica di grande successo e di lunga esperienza. Attività che ancora svolge, anche se spesso la vediamo pure in tv. Donna intelligente e simpatica, si fa anche apprezzare per il suo aspetto fisico decisamente interessante nonostante non sia più una ragazzina.

Sorriso ammaliante e spesso generose scollature catturano l’attenzione di chi sa apprezzarla. E del resto Anna è sempre stata una bellissima ragazza. Ultimamente ha mostrato sui social una sua foto in cui era giovanissima: aveva appena 18 anni ed era sicuramente diversa da ora.

Anna Pettinelli da giovane: uno schianto… esattamente come adesso

Tuttavia lo sguardo è rimasto uguale, sicuramente inconscio di quanto successo avrebbe avuto. Del resto la Pettinelli è molto apprezzata dal pubblico di tutte le età. Gli appassionati di dating show l’hanno vista anche a “Temptation Island”, dove provò a risolvere una sua crisi amorosa.

In quell’occasione Anna appariva, però, tesa e preoccupata. Talvolta in lacrime. Vederla provata e stanca ha un po’ fatto dispiacere il suo pubblico, che preferisce ricordarla grintosa e piena di energie come si mostra di solito.

Oggi ricopre il ruolo di “prof” di canto della scuola di Maria De Filippi ad “Amici“. Anche in questo campo Anna mette sul tavolo le sue grandi capacità, la sua preparazione e le sue doti tecniche di grande competenza nell’ambito musicale, che ha sempre fatto parte della sua vita.