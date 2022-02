Maria De Filippi e Giulia De Lellis di nuovo insieme: i fan sono al settimo cielo

Giulia De Lellis è un’influencer divenuta famosa dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. Infatti, Giulia decise di partecipare al format per corteggiare Andrea Damante e ha fatto bene!

I due sono usciti insieme e la loro relazione è durata più di tre anni, ma non si è conclusa proprio bene. Andrea Damante ha tradito l’influencer e Giulia ci è rimasta malissimo, tanto da scrivere il libro “Le corna stanno bene su tutto“.

Adesso Giulia è fidanzata con l’imprenditore Carlo Beretta e la sua carriera sta andando alla grande.

La De Lellis è sbarcata anche sul piccolo schermo con la sua prima e unica conduzione del programma Love Island ed è stata molto brava nel destreggiarsi in questa nuova sfida.

Ma ecco che arriva una nuova proposta per la nostra Giulia e sembra proprio che torni dalla conduttrice Maria De Filippi.

Scopriamo insieme la stupenda notizia

Giulia De Lellis torna da Maria De Filippi: una nuova sfida l’aspetta

Giulia De Lellis ha dato dimostrazione di essere una brava presentatrice dopo la conduzione del programma Love Island firmato da Discovery Plus.

Adesso, l’influencer si trova di fronte ad una nuova opportunità e una fonte attendibile ha rivelato che Giulia tornerà a lavorare con Maria De Filippi.

A lanciare la notizia è il settimanale Nuovo che scrive queste parole: “Giulia De Lellis condurrà il nuovo programma di Maria De Filippi“.

I fan sono al settimo cielo anche se l’influencer non ha ancora rivelato niente rispetto a questa notizia.

Giulia è pronta per tornare a condurre e questa volta si tratta di un programma Mediaset. Il titolo del nuovo format è Ultima Fermata e dovrebbe iniziare a marzo.

A ideare il programma è Fascino e, secondo le indiscrezioni, dovrebbe prendere spunto di Temptation Island che non tornerà quest’estate.

Ultima Fermata avrà come protagonista l’amore e le relazioni di coppia. Fidanzati e fidanzate entreranno nel programma e si troveranno di fronte ad una scelta: continuare a provarci o chiudere definitivamente.

La nostra Giulia De Lellis prenderà in mano la conduzione del programma, nonostante passate voci di corridoio avessero svelato che se ne sarebbe occupato il conduttore Stefano De Martino.

Giulia non condurrà direttamente in studio, ma avrà il ruolo di voce narrante. La De Lellis ci racconterà le emozioni e i sentimenti che si muovono dentro i nostri protagonisti.

Per quanto riguarda Love Island, condotto anch’esso da Giulia, non si sa ancora niente. Il programma non ha ottenuto molti ascolti e non è ancora arrivata una conferma.

Inoltre, l’influencer ha deciso di spostarsi a Mediaset da Maria De Filippi e quindi non dovrebbe più lavorare con Discovery Plus.

Giulia De Lellis è sempre ricca di sorprese. Ogni anno ha una sfida nuova, ma a questo giro ha deciso di tornare dalla vecchia conoscenza e ormai amica Maria De Filippi.

Auguriamo un grande in bocca al lupo a Giulia!