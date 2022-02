Alessandro Basciano massacrato: l’ex gieffina non perdona

L’ex gieffina non perdona e Alessandro Basciano viene massacrato

Alessandro Basciano è uno dei concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip. Divenuto noto dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, il gieffino deve ancora trovare il suo equilibrio all’interno del reality.

Sente delle emozioni forti dentro di sé e sicuramente l’avvicinamento a Sophie Codegoni lo sta aiutando, ma anche scombussolando a livello sentimentale.

Si sente solo e sente la mancanza di suo figlio che lo attende fuori dalla Casa. Alessandro alterna le sue giornate tra le lacrime e il nervosismo.

Non è un percorso facile per il gieffino, ma una ex concorrente non ci sta più. Ecco che viene massacrato proprio da Lei.

Alessandro Basciano massacrato da Rosalinda Cannavò: “Gente stupida ed ignorante“

Alessandro Basciano fa un altro scivolone in diretta al Grande Fratello Vip e Rosalinda Cannavò non lo perdona, ma partiamo dall’inizio.

Antonio Medugno, tiktoker e modello, si trovava in compagnia di Soleil e Lulù e ha aperto il suo cuore alle ragazze.

Il gieffino ha sofferto di disturbi alimentari e ha paura di ricascarci.

“C’è qualcuno che in questa edizione ha abbandonato il gioco?” domanda Medugno e si racconta: “Chiedo perché ho paura di entrare in un circolo in cui sono entrato tempo fa, si tratta di una cosa sull’alimentazione. Questa cosa mi mette tanta ansia, sono cose in cui mi ha aiutato una persona che mi è vicina e lei sa come farlo. Dopo parlerò anche con la psicologa. Perché quando non sto bene mi stacco dal cibo e se ricapita qui come faccio a riprendermi?”.

Antonio è veramente preoccupato e cerca di parlarne con qualcuno che possa capirlo. Inoltre, il modello durante il corso dell’ultima puntate del GF Vip ha litigato con Alessandro Basciano e si sente molto solo.

Ecco che Lulù, dopo aver sentito le parole toccanti di Antonio, corre da Alessandro e gli chiede di non esagerare nei modi con il ragazzo.

Il bel Basciano la prende sul personale e sbotta molto innervosito: “Io ho avuto molti problemi seri nella vita e non ste cag**e. Più seri dei problemi alimentari credimi, molto più seri di queste cose fidati“.

“I problemi alimentari non sono cag*te, le ho avuti pure io. Non ti permettere di dire che son cag*te“ controbatte prontamente e giustamente la Selassiè.

Lulù non è l’unica ad aver sentito questo discorso di Alessandro. Rosalinda Cannavò, concorrente della scorsa edizione del GF Vip ascolta attentamente il pensiero di Basciano e non lo perdona.

Alessandro viene massacrato dall’ex gieffina anche perché Rosalinda ha sofferto di DCA nel suo passato e questo è un argomento molto caro a lei.

“Basciano e il suo pensiero? Rappresenta il pensiero di tutta quella gente stupida ed ignorate che nel corso della malattia sminuivano la mia sofferenza come quella di tutti i ragazzi/e affetti da DCA. Non parlo solo da ex-anoressica, che a maggior ragione si sente toccata, ma da spettatrice che assiste a frasi fuori luogo, spero per lui buttate senza riflettere (altrimenti sarebbe davvero grave)!” dice Rosalinda e conclude “Credo che non ci sia altro da aggiungere se non che questa non è la televisione che mi piace vedere”.

Sminuire i problemi alimentari NON è BELLO.

Solo Antonio sa quanto ha sofferto

Caro Alessandro, stai toppando alla grande #GFVIP — Rossella❤️🇸🇮 (@rossella_vene) FEBRUARY 9, 2022

Alessandro Basciano ha esagerato e Rosalinda Cannavò non lo perdona. Viene massacrato in diretta, ma lui ancora non lo sa.

Secondo me, il ragazzo è sempre sugli attenti perché sente che tutti ce l’hanno con lui, ma non è così. Ha paura di passare come cattivo finendo per esserlo.

Credo anche che abbia un grande cuore, ma il problema è che talvolta non connette in tempo la bocca al cervello. Chissà se Alessandro scoprirà cosa ha detto l’ex gieffina sul suo conto. Lo scopriremo solo continuando a seguire le puntate del Grande Fratello Vip