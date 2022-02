Passano le nomination, c’è chi entra e chi esce, ma i protagonisti del GF Vip sono e saranno sempre inarrestabili! La confessione dell’ex vippona cade come un fulmine a ciel sereno, perché scoprire chi puzza è davvero sconvolgente. Dalle telecamere non si percepisce, ma l’olfatto dei coinquilini è stato disturbato…

La casa più chiacchierata e spiata d’Italia è pronta ad intrattenere il pubblico a casa che fedelissimo non perde un solo appuntamento. La verità è che non sempre quello che si vede rappresenta la realtà, non si sta parlando di montaggi o tagli fatti alle riprese, ma di qualcosa di davvero imbarazzante che soltanto i concorrenti possono sapere. Essere a conoscenza del fatto che alcuni non si lavano o peggio emanano un cattivo odore, danneggia l’immagine di chi partecipa a reality come questo. Ecco l’accaduto.

Che niente è come sembra, non ci sono più dubbi, però le mancanze di rispetto e la solidarietà sono caratteristiche che non tutti i concorrenti posseggono, ed è proprio per questo che l’ex vippona del GF Vip sbotta in modo pesante. Gli attacchi e le risposte tra la casa e il mondo esterno continuano a scioccare i telespettatori che non avrebbero mai creduto a delle condizioni del genere.

Come se non bastasse c’è un clamoroso ritorno per cinque settimane, notizia che ha sconvolto tutti perché davvero sembra che siamo giunti al limite dell’impossibile. Voi siete d’accordo con questo ritorno? Dove si era mai visto?

Intanto però la scena è calda, perché i diretti interessati sono in aperto conflitto tra di loro.

GF Vip: l’ex vippona confessa l’inconfessabile, che figura!

E i litigi? Ce ne sono a bizzeffe, specialmente dopo l’ultima bordata di Katia Ricciarelli su Miriana Trevisan, una condizione che ha davvero tenuto alta la tensione all’interno della casa. Ovviamente ad ogni gesto c’è una sua reazione, se le affermazioni sono pesanti, non si può pensare di ricevere delle caramelle in cambio! Proprio per questo non mancherà lo scontro aperto tra due vippone decise a non farsi mettere i piedi in testa! Da che parte state? Siete d’accordo con le accuse?

Conoscere la verità per noi da casa è letteralmente impossibile, il nostro olfatto non può superare il piccolo schermo e migliaia di distanze, ma una cosa è certa, questa situazione ci fa capire molto.

Tutto è iniziato quando Delia Duran ha iniziato a confidarsi con Nathaly Caldonazzo sul grado di disagio raggiunto per la sua vicinanza a Barù e l’astio di Jessica Selassié. Ecco le parole della modella venezuelana:

“Tra me e lei non c’è feeling. Io per lei sono un ostacolo e un peso, forse una minaccia. Non posso scherzare, ballare o ridere con Barù. Poi a quella puzzano le ascelle, Madonna mia. Tu hai sentito Nat? A Jessica puzzano proprio le ascelle!.”

Si tratta di un’accusa che la vippona del GF Vip Clarissa Selassié non si è lasciata scappare, infatti commenta sui social la dichiarazione di Delia così: