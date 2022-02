By

La bordata di Katia Ricciarelli su Miriana Trevisan al GF Vip: la Casa reagisce

Katia Ricciarelli è una donna di 76 anni nata a Rovigo, oltre ad essere un soprano pazzesco. La donna si trova nella Casa del GF Vip da settembre e, se possiamo dirlo, è il personaggio che è ha perso forse più consensi in questa edizione.

Dopo quasi cinque mesi di permanenza nella casa, la Ricciarelli è visibilmente stanca così come i concorrenti che hanno varcato la porta rossa il 13 settembre. Nelle ultime settimane, tuttavia, complice l’allontanamento da Manila Nazzaro che si è avvicinata a Miriana Trevisan, appare sempre più nervosa.

Nel mirino della Ricciarelli è così finita proprio la Trevisan con la quale il rapporto continua tra alti e bassi. Stavolta, però, le ha lanciato una bordata e la Casa ha reagito in modo sorprendente. Scopriamo cosa è accaduto

Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan erano amiche all’inizio del Grande Fratello Vip. Dopo un brutto episodio, però, tutto è cambiato.

In una passata puntata, Katia guarda in modo cattivo Miriana e le dice: “E tu saresti una madre?“. La Trevisan rimane scioccata da queste parole e, dopo averla sentita più volte parlare alle sue spalle lasciando intendere che la ritenesse una poco di buono, si è allontanata.

Nonostante le varie discussioni, la Trevisan ha più volte cercato di giustificare il comportamento di Katia chiedendole spesso scusa e rispondendo sempre con dolcezza, amore e gentilezza.

Due caratteri opposti, frutto delle diverse esperienza di vita e che si sono ritrovate a dover convivere nella casa del Grande Fratello Vip. Quando sembrava che tra le due fosse tornato il sereno, c’è stato un nuovo colpo di scena.

Nelle ultime ore è arrivata una nuova bordata di Katia su Miriana. In un momento di relax sul divano, la cantante si è ritrovata nascosta sotto le coperte con Delia Duran e Nathaly Caldonazzo lasciandosi andare ad un pensiero

“Stai guardando che Miriana c’ha 25 anni in meno di me, ma non sembra… almeno datemi ‘sta soddisfazione”, ha affermato Katia Ricciarelli. Delia prontamente ha risposto: “E’ vero, tu hai una pelle stupenda“.

La Ricciarelli è divenuta magicamente la migliore amica delle due gieffine. A sorpresa, infatti, ha instaurato un rapporto con Delia, ma anche con Nathaly con la quale ha avuto diversi scontri soprattutto all’inizio del percorso della Caldonazzo.

Dopo le offese choc rivolte a Lulù Selassie, Katia Ricciarelli continua a dividere il pubblico con le sue dichiarazioni scatenando dure reazioni sul web.

In cinque mesi, nel mirino della Ricciarelli, oltre a Lulù, sono finite anche le sorelle Jessica e Clarissa, ma anche le stesse Miriana e Nathaly. Dopo il rimprovero di Alfonso Signorini a tutti i concorrenti, tuttavia, sembrava che l’atteggiamento della Ricciarelli fosse cambiato, ma un nuovo episodio ha scatenato nuovamente la bufera sul web come potete leggere qui sotto.

L’odio che Katia Ricciarelli prova per Miriana è proprio infinito, ora lei dice che ha 25 anni in più di Miriana ma non sembra… #GFVIP #MIRIANGELS PIC.TWITTER.COM/0SKEI3FUUM — 3visan 🦚 (@simo_cantatore) FEBRUARY 9, 2022

Katia è una bellissima donna, ricca di fascino e con una voce pazzesca, ma con il suo atteggiamento rischia di compromettere il suo accesso alla finalissima del 14 marzo. Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip è stata la meno votata dal pubblico che, invece, ha preferito regalare la finale a Delia Duran.