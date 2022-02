È stato un concorrente de Il cantante mascherato: ecco cosa fa e com’è oggi

È stato un concorrente del cantante mascherato: ecco cosa fa e com’è oggi. Un personaggio spesso sfuggente, ma molto apprezzato dal pubblico

Il Cantante Mascherato parte questa sera su Rai 1, e andrà in onda con la sua terza edizione. Ormai sono diversi gli artisti che hanno partecipato al particolare talent, e molti di questi hanno lasciato il segno. Uno di questi è un attore che nella sua partecipazione ha davvero stupito tutti, sia per la sua bravura che per la sua simpatia.

Tra l’altro, una volta scoperto che il suo vero mestiere non era il cantante, lo stupore è stato forte. La bravura nel canto ha lasciato decisamente il segno. Si tratta, infatti, di un attore che abbiamo visto esordire nel 1998 col premio Oscar Lina Wertmuller nel film “Ferdinando e Carolina”. Sue molte partecipazioni a fiction di successo, come “Capri”, ma anche “Graffio di tigre”, “Il commissario Nardone” e “Una pallottola nel cuore”.

Il Cantante Mascherato, il “misterioso” attore che ha lasciato il segno

Ha partecipato anche al Festival di Sanremo in qualità di ospite, ed è stato protagonista anche a “Ballando con le Stelle”, l’altro programma di successo di Milly Carlucci. Lui è l’attore Sergio Assisi, che è anche regista e soprattutto uno degli “scapoli d’oro” del cinema italiano. Il suo curriculum è vasto, così come l’amore che il pubblico prova nei suoi confronti.

Sergio ha 48 anni ed è napoletano, e al Cantante Mascherato ha lasciato il segno per la sua bravura e simpatia. Probabilmente, ad affascinare è la sua aurea di mistero che un po’ si porta sempre dietro. Una volta a “Vieni da me” ha spiegato: “Non sono sposato, non l’ho fatto mai. Non ho avuto neanche figli, faccio solo guai. Ho fatto soffrire persone e ho sofferto anche io, ma sono innamorato dell’amore e delle belle donne”. Magari non è mai troppo tardi… chissà.