Lorenzo Amoruso rompe il silenzio: tutta la verità su Manila Nazzaro

Lorenzo Amoruso, dopo il post choc contro Manila Nazzaro, rompe il silenzio e svela tutta la verità sulle sue parole.

Lorenzo Amoruso, dopo essere sparito dai social negli ultimi giorni, rompe il silenzio e torna a parlare di Manila Nazzaro dopo il post con cui aveva annunciato di aver bisogno di tempo per riflettere sul loro rapporto. Attraverso una serie di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, Amoruso, oltre ad aver ribadito tutto il suo amore nei confronti dell’ex Miss Italia, ha chiarito anche il motivo che lo ha spinto, lunedì scorso, a scrivere un post con cui sembrava prendere le distanze da Manila.

“Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa, che non accettava soprusi. Oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere“, aveva scritto su Instagram durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip. Parole che aveva provocato diverse reazioni sui social e a cui, oggi, l’ex calciatore, ha deciso di rispondere.

Lorenzo Amoruso torna a parlare di Manila Nazzaro: le sue parole

Senza giri di parole, ma con sincerità e schiettezza, Lorenzo Amoruso ha spiegato il suo punto di vista sul percorso che sta facendo Manila nella casa del Grande Fratello Vip.

“La mia posizione è abbastanza chiara, non sono rimasto ovviamente molto contento di come Manila abbia fatto passare le parole di Katia a tarallucci e vino, poi magari il giorno dopo le ha spiegate ancora meglio, ma sinceramente a me non sono andate giù. Primo perché gliel’avevo già detto e poi perché si è schierata a favore di persone nella Casa che secondo me erano indifendibili e parlo ovviamente di Soleil e Katia che hanno detto e fatto cose improponibili. Ma Manila è così, la conosco meglio di tutti voi: è buona e cerca sempre di scavare fino in fondo”, ha spiegato l’ex calciatore su Instagram.

“Inevitabilmente questa cosa non gli ha portato bene, non ha fatto bene al suo percorso perché purtroppo avete visto tutti quello che è successo fuori dalla casa. Detto ciò il mio prendere del tempo e prendere le distanze non era riferito a Manila. Quando giuri sulla tomba di tuo padre che ami una donna lo fai perché ci credi veramente, altrimenti non sarei qua. Non sono qua nemmeno per fare teatrini come ha detto qualcuno o voler dare visibilità alla propria compagna […]”, ha aggiunto.

“Mi sono preso del tempo per riflettere e per capire quale sarà il mio atteggiamento d’ora in poi e ve lo dico: il mio atteggiamento sarà quello di appoggiare sempre Manila, soprattutto fuori dalla Casa e per questo da ora in poi da me non ci saranno più commenti né apparizioni per parlare del Grande Fratello”, ha concluso.