Stefano De Martino rompe il silenzio e gela Belen Rodriguez con una frase: il conduttore svela tutta la verità sul ritorno di fiamma.

Stefano De Martino rompe il silenzio e torna a parlare di Belen Rodriguez. Il conduttore napoletano, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente, parla del rapporto con l’ex moglie. Stefano e Belen, nelle ultime settimane, sono stati pizzicati più volte insieme. Qualcuno ha pensato ad un clamoroso ritorno di fiamma. Sarà vero?

La prima a parlare delle foto e dei momenti trascorsi con Stefano De Martino è stata Belen Rodriguez che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, ha dichiarato:

“In questa fase mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena”, ha detto la showgirl argentina. Al settimanale Gente, Stefano ha così dato la propria versione dei fatti.

Stefano De Martino e il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez: la verità del conduttore

Le foto in cui Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono insieme non solo hanno rapidamente fatto il giro del web, ma hanno fatto sognare i fan più romantici che non hanno mai smesso di credere in un clamoroso ritorno di fiamma tra i due. Dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese, Belen ha ricominciato a farsi vedere con l’ex marito, ma quanto c’è di vero sul presunto ritorno di fiamma?

A svelare tutta la verità è Stefano De Martino che, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente, ha dichiarato: “Non c’è un ritorno di fiamma. Altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo”, ha spiegato il conduttore napoletano. “Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario”, ha aggiunto.

“Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto assieme, però in una madre e in un padre che magari passano la domenica insieme con il loro bambino io non ci vedo proprio niente di straordinario”. Un padre e una madre si possono ‘scambiare’ il figlio alle nove di sera o alle nove del mattino. Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d’Italia. E la conquista per due genitori separati come noi deve essere proprio quella di andare al di là di un fallimento matrimoniale”, ha concluso.