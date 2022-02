Lacrime ad Amici 21: l’addio obbligatorio fa male, la reazione degli allievi

Lacrime ad Amici 21 a causa di un addio obbligatorio: uno degli allievi più amati costretto a lasciare la scuola. La reazione in casetta.

Tante lacrime nella scuola di Amici 21 per l’addio di uno degli allievi più amati della scuola costretto a tornare a casa ad un passo dal serale che comincerà tra poche settimane dando il via alla fase più importante del programma di Maria De Filippi. Dopo aver provato a superare l’infortunio che lo ha colpito, ha dovuto alzare bandiera bianca e lasciare definitivamente la scuola.

Un addio che ha lasciato un vuoto nel cuore degli altri allievi, in particolare in un ballerino con cui era nato un rapporto speciale sin dai primi giorni di scuola.

Amici 21, l’addio di Mattia e le lacrime di Cristian

Ad aver lasciato la scuola è stato Mattia Zenzola che non è riuscito a ritrovare la forma fisica giusta a causa di un infortunio. Una decisione amara e dolorosa che ha lasciato l’amaro in bocca a Mattia, ma anche a Cristian, l’amico con cui ha condiviso tutta l’avventura nella scuola.

“Mi dispiace tanto. Me lo sentivo, però cercavo di aggrapparmi a quel briciolo di speranza. Interrompere questo mio sogno così è brutto, sono arrivato fino a qui, stava iniziando anche il serale. Il fatto è che mi spiace troppo. In ogni caso ti ringrazio tanto per quello che hai fatto per me in questi mesi. Ora non so come dirlo a Christian, davvero il mio pensiero è anche lui. Non sembrerà da fuori, ma io e lui abbiamo un legame tanto forte“, ha detto Mattia durante il daytime dell’11 febbraio.

Christian, nel salutare l’amico, non è riuscito a trattenere le lacrime ammettendo che senza di lui sarà difficile andare avanti.

“Come ci vediamo fuori? Ma che dici, sei scemo? No! Io non ce la faccio! Non riesco io qui senza di te lo capisci? Per me sei troppo fondamentale qua dentro. Non è vero! Ti prego no“.

Nonostante la delusione, Mattia ha comunque sorriso grazie ad una notizia che gli ha comunicato il suo insegnante Raimondo Todaro. “Sai perché non piango? Perché c’è un altro bicchiere mezzo pieno. Tu a settembre avrai un banco! Non ci sarà Christian, ma tu puoi tornare”, ha detto Todaro.