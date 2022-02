Alzate gli occhi al cielo, non ve ne pentirete! La meraviglia del firmamento è uno spettacolo che si può ammirare h24! Il motivo? E’ gratuito e senza dubbio permette di collegare la nostra spiritualità con il resto dell’Universo. L’Oroscopo di oggi è una manna dal cielo per alcuni segni, per altri un vero incubo. Sei tra i fortunati? Ecco come prepararsi a San Valentino!

La festa degli innamorati è in arrivo, e si lascia spazio alle emozioni più profonde e ai sentimenti. L’amore non conosce ostacoli, niente può fermarlo, ma questo sarà un momento in cui i pensieri agiranno molto sulle relazioni. Perché il continuo pensare di gennaio, unito ad un Mercurio entrante in Aquario, persiste nella direzione di cercare una soluzione a questioni che complicano i rapporti. Per alcuni andrà meglio, ma per altri ci saranno situazioni molto complicate. Scopriamo qualcosa di più.

Che spettacolo questo cielo, non vi sentite piccoli rispetto alla grandezza dell’Universo? Come delle formiche facciamo parte di un disegno astronomico tutto da scoprire, e che permette alla nostra spiritualità di elevarci a qualcosa di più grande. Con il mese di febbraio sarà possibile accogliere il meglio delle energie positive, facendo però attenzione ai moti dei pianeti che condizionano le Case Celesti.

Quello che è necessario sapere per prepararsi ad un San Valentino con i fiocchi o semplicemente tranquillo, è che Mercurio non solo è in moto diretto, ma per la seconda volta sarà in Aquario.

A gennaio era successo lo stesso, ma con moto retrogrado, cioè il pianeta del pensiero sembrava andare solo illusoriamente al contrario, ma in realtà era solo più lento. Tutto questo ha generato un po’ di tensione nei ragionamenti, ma adesso ci sarà una svolta.

Perché le idee viaggeranno alla velocità della luce verso grandi progetti, i quali renderanno i segni dello Zodiaco: geniali, creativi e al massimo delle loro risorse intellettive! Come vivranno tutto questo i segni più fortunati? E gli sfortunati?

LEGGI ANCHE -> Oroscopo: 11 febbraio 2022, Gemelli sul podio e Scorpione flop! Tu dove sei?

Oroscopo perfetto per i Pesci e questi altri due segni!

Senza dubbio ai mitici Pesci la creatività non manca, e adesso ci saranno grandi occasioni per emergere! Passi da gigante per la Vergine, ma neanche il Sagittario si fa mettere i piedi in testa. Acqua, terra e fuoco sono i loro elementi, come li canalizzeranno al meglio? Se sei dello Scorpione consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo 10 febbraio 2022: arriva la catastrofe astrologica? Scopri i segni fortunati!

Iniziamo dai Pesci, così unici da non poter essere etichettati da dei semplici aggettivi. Di grande sensibilità, a disposizione del prossimo, con a volte qualche sprazzo di veleno nei confronti di chi li fa soffrire, sono tutto o niente. La vostra bellezza sta proprio nel fatto che non siete definibili, di certe però siete il Segno dell’amore! Infatti, l’amore sarà alle stelle, stessa cosa per il lavoro, perché la vostra mente sarà in azione. Consigli: preparatevi per la festa degli innamorati con l’atteggiamento di chi sa che deve prendersi del tempo per sé, per ricaricare le energie ed essere al massimo per chi vi sta accanto.

Che dire della Vergine? Finalmente si prende una bella soddisfazione! Con il cielo a proprio favore, sei una Donna inarrestabile. Pragmatica, potente e selettiva, forse troppo cinica a volte, ma una cosa è certa: in amore ti dedichi al 100%. Sembrerebbe assurdo, ma è la verità, perché tendi a razionalizzare tutto, ma anche se questo è il tuo modo di fare, chi sta con te sta da Dio. Al lavoro non farti prendere dal panico, cerca di mantenere la calma. Consigli: per San Valentino sarai più seria, perché molte situazioni si risolveranno.

Passiamo al Sagittario che ha ritrovato sé stesso. Forse, ti eri un po’ perso, ma nonostante ciò hai ripreso lo smalto che ti mancava. Sia in amore che al lavoro osa di più, perché mettere in gioco i sentimenti e le proprie capacità è sintomo di forza caratteriale. Proprio per questo non devi abbatterti, anzi i rapporti dopo gli scontri se sono susseguiti da una crescita, diventano più solidi. Consigli: abbi cura di chi ti ama davvero, non lasciarti scappare l’amore vero.

La giornata per l’Ariete è da dimenticare, ma non solo!

Pessimo, pessimo cielo per i nostri amici dell’Ariete, della Bilancia e del Leone! Non avete via d’uscita, questo firmamento sarà bellissimo, ma si è proprio incapricciato con voi. La cosa certa è che il fuoco, l’aria e ancora il fuoco, cioè i vostri elementi, saranno con voi pronti a combattere per la risalita. Se sei dei Gemelli consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo di oggi, 9 febbraio 2022: la ripresa della Bilancia e la discesa del Sagittario!

Il combattente nato, l’Ariete ha questa nomea proprio perché niente lo butta giù, anche se ad un certo punto scoppia, com’è normale che sia. L’amore lo vivi in modo intenso, ma quello che è certo è che quando ci sono disguidi, ecco che il litigio feroce è dietro l’angolo. Non farti pendere dal panico, anche se hai pienamente ragione e gli altri non comprendono, esercita la tua forza mentale. Al lavoro ci sono buone prospettive di crescita. Consigli: sei creativo, geniale e forte, non ti distrugge nessuno, devi aver pazienza.

Torna alla fine della classifica anche il Leone, fiero, ma un po’ scarico. Non ci sono parole per tirarti su, perché spesso sei più fragile di come ti fai vedere in realtà. E’ anche vero che in amore sei un po’ egoista, ma l’energia che infondi nella persona cara è unica e rara come una perla rara. E’ più al lavoro che dovrai mantenere la calma, perché gli entusiasmi non ti mancano, ma sii paziente perché la guardia alta è un punto di forza che adesso non deve mancare. Consigli: guardati le spalle, c’è chi brama contro.

Ultimo, ma non meno importante c’è la Bilancia. Sei elegante, empatico e socievole, perché sei arrivato alla fine della classifica? Sarà che forse hai perso un po’ di smalto, oppure hai finito per buttarti giù a causa delle avversità? Per quanto tu sia speciale, purtroppo è vero che sei un po’ debole quando si tratta di andare controcorrente. Non temere, anche se in amore vivrai un piccolo crollo emotivo che si rifletterà sul lavoro, ci sarà una svolta. Consigli: la brillantezza di Mercurio in Aquario donerà energia alla tua intelligenza emotiva e relazionale, cogli al balzo la positività del momento, sarà la soluzione.