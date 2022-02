Lacrime ad Amici 21: il dolore nel passato di Calma, struggente racconto

Amici 21, Calma discute in modo acceso con Alex e poi racconta il suo passato di grande sofferenza: “Sono stato vittima di bullismo”

Uno dei protagonisti più amati di questa edizione di Amici (la numero 21) è sicuramente Calma. Il cantante si sta facendo conoscere anche per il suo carattere e una personalità fuori dal comune. Di recente è stato protagonista di un litigio con Alex, con cui ha avuto un’accesa discussione.

Successivamente il ragazzo è stato convocato dal professore Rudy Zerbi per fare chiarezza su quanto accaduto. E’ stato sicuramente il cantante il protagonista di queste ultime puntate, soprattutto dopo che ha scoperto di essere ultimo in classifica: il ragazzo non ha resistito ed è scoppiato a piangere. Tutti i suoi amici hanno provato a consolarlo, ma non Alex.

Amici 21, l’amara confessione di Calma fa impallidire Rudy Zerbi

Lui ha poi detto agli altri ragazzi: “E’ arrivato ultimo in due classifiche, ed è qua da cinque mesi. Non apprezzo che sia giustificata una lista di persone che cantano, ma lui è appena entrato – ha spiegato Alex – cosa vuol dire questo? Sarà gusto mio, ma magari non mi piacerà neanche tra qualche settimana”.

Leggi anche -> Ha partecipato ad Amici con Elodie: ecco cosa fa oggi il cantante

Questi commenti hanno infastidito Calma, che ha risposto subito al collega allievo: “Basta, pensa ai fatti tuoi. Sei fuori luogo”. Successivamente a questo alterco, Calma è stato convocato da Zerbi per parlare del prossimo serale.

Leggi anche -> È stato il tenore di Amici dagli occhi di ghiaccio: ecco com’è oggi

E il cantante ha approfittato del colloquio per rivelare che in passato ha sofferto di bullismo e che la musica è sempre stata importante. “E’ stata la mia salvezza”, ha spiegato al professore, rimasto colpito da questa confessione.