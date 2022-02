Ti sfido all’impossibile rompicapo dell’elefante! Lo hai trovato?

Occhi ben aperti, perché dovrai essere abbastanza sveglio da fregarmi! Ce la farai questa volta? Il rompicapo del giorno è quello dedicato all’elefante. Un animale meraviglioso e possente, tanto imponente da avere paura di un topolino! Lo sapevi? In ogni caso, qui non ci sono roditori, ma uno scenario tipico della foresta. Lo hai visto?

Il cacciatore c’è, purtroppo, e l’elefante? E’ risaputo che le foreste e la Savana siano i luoghi preferiti da chi svolge queste attività discutibili, ma il nostro amico è capace di illudere e confondere il nemico pronto a colpirlo con gli spari del proprio fucile. Trova l’elefante, vedrai che l’esercizio aiuterà la tua mente e la capacità visiva.

Risolvere indovinelli è un’attività che tutti dovrebbero svolgere, perché permette di metterci in gioco nella risoluzione di quiz divertenti. Quindi, se proprio dobbiamo utilizzare il nostro smartphone, invece di stare assiduamente sui social media, potremmo utilizzarlo in attività produttive!

Allena le tue capacità visive e di analisi, oppure quelle logico-matematiche con il test sui fiammiferi, lo hai già provato? Se non lo hai fatto, buttati perché è una sfida da non perdere.

Tornando a noi invece, hai già trovato l’animale, oppure ti arrendi? Ragionaci un po’… guarda per bene lo scenario…

LEGGI ANCHE -> Test: trova i 5 animali, ti sei arreso? Prova la tua intelligenza!

Hai trovato l’elefante? Ecco la soluzione del rompicapo!

Sai che potresti anche migliorare le tue abilità di ragionamento? Prova l’indovinello della Città della Verità, è estremamente intrigante, e nasconde un mistero dai risvolti interessanti. Soltanto un lettore dallo spirito critico sopraffino può riuscirci! Se invece vuoi rimanere nella calda e meravigliosa foresta con il temibile cacciatore, allora aguzza gli occhi, perché il tempo passa, e la soluzione è a portata di mano.

LEGGI ANCHE -> Test: dimmi cosa vedi per primo e scopri la tua vera personalità

Allora, come ti avevo già suggerito nel paragrafo precedente, avresti dovuto osservare per bene lo scenario dinnanzi. Trovare l’elefante all’interno della foresta è a dir poco impossibile, ma scovarlo nello spettacolo della natura davanti a te, sì!

Il contorno rosso dovrebbe aiutarti, tu ci sei riuscito da solo? Ancora non lo vedi? Gira il telefono! La soluzione è data da un insieme di elementi.

Si tratta di osservare per bene la foto in generale, e da lì seguire il contorno del riquadro per immaginare, appunto devi mettere in atto la tua immaginazione, il contorno del mammifero.

Le illusioni sono sotto i nostri occhi, dobbiamo essere capaci di scovarle nel minor tempo possibile, così niente potrà mai trarci in inganno! Allena con noi le tue capacità.