Amici 21 anticipazioni: clamorosa rivelazione di Rudy Zerbi sul serale

Continua la strada verso il Serale per i ragazzi della 21esima edizione di Amici. Nell’attesa, il professore Rudy Zerbi ha deciso di convocare i suoi ragazzi

Occhi puntati su quello che accadrà domani nella puntata di Amici che andrà in onda su Canale 5. Il serale non è poi così lontano e i ragazzi continuano a prepararsi con grande concentrazione. In particolare, un risvolto interessante è arrivato da Rudy Zerbi, che ha deciso di convocare tutti i suoi ragazzi. Il professore ha dato un’importante anticipazione che riguarda il prossimo serale.

Zerbi ha detto quali sono gli allievi che vorrebbe portare con sé. La novità è arrivata nel daytime, e non è mancata una discussione molto agitata tra Alex e Calma. In particolare, proprio Rudy ha deciso di volersi confrontare con tre dei suoi ragazzi. L’argomento è stato il serale che andrà in onda il sabato sera a partire dal mese di marzo.

Amici, l’anticipazione sul serale di Rudy Zerbi cambia le sorti dei ragazzi?

“Sto pensando a come allestire la mia squadra“, ha detto il professore LDA e Calma. Il terzo interlocutore doveva essere Luigi, ma non era presente per motivi di salute. “Vorrei portare voi due e Luigi – ha detto Rudy – credo che ci dovrà essere una vera squadra. Nel senso che se c’è uno che fa fatica, poi deve intervenire subito un altro per aiutare”.

Tuttavia, il professore ha ricordato che il cammino è molto lungo. “Vi voglio molto concentrati – ha detto – vorrei che ogni canzone sia uno spunto per migliorare sempre di più”. Sicuramente, Zerbi non è l’unico professore che sta lavorando in vista del serale.

Stanno facendo altrettanto anche i suoi colleghi. Intanto, i ragazzi che sono rimasti in gara sono: Luigi, Aisha, LDA, Albe, Calma, Sissi, Crytical e Alex per il canto, Serena, Dario, Carola, Christian, Mattia, Alice, Michele, Leonardo e John Eric per il ballo.