Quali sono i segni zodiacali che amano i piercing? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali che amano i piercing. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali che amano i piercing, quelli che amano alla follia questa moda, non soltanto in età giovane. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più estroversi, quali sono i segni più crudeli in amore , quali sono i segni più pazienti e quali sono i segni più traditori. Oggi scopriremo invece quali sono i segni dello zodiaco che amano i piercing. Ecco la classifica dei primi tre.

I segni zodiacali che amano i piercing

Pesci: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno dei Pesci. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco stanno già pensando al prossimo piercing mentre fanno quello attuale. Si tratta quasi di una e propria ossessione che questo segno porta avanti per tutta la sua vita. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco, infatti, spesso fa il primo piercing dopo i quarant’anni, dimostrando che non si tratta per forza di una passione giovanile. I Pesci fanno un piercing soprattutto per lasciare sulla propria pelle un ricordo indelebile.

Capricorno: al secondo posto in questa singolare classifica troviamo il segno del Capricorno. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono piuttosto aggressive, sia dal punto di vista verbale che dal punto di vista caratteriale. L’atteggiamento del Capricorno è sempre quello di una persona che gioca all’attacco. Per questo motivo, chi è nato sotto questo segno dello zodiaco vuole fare in modo che anche il corpo trasmetta dei messaggi trasgressivi. Ed è proprio per questo motivo che il Capricorno fa un piercing, ritiene che sia un modo per trasgredire.

Gemelli: al primo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno dei Gemelli. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco amano tatuaggi e piercing. Il corpo di una persona di questo segno zodiacale ne è la dimostrazione. Ogni piercing ha un significato perché ricorda un’esperienza importante, non per forza bella. Anche la sofferenza merita di essere ricordata per sempre e i Gemelli usano il piercing anche per ricordare un momento negativo. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco ritiene che un piercing possa decorare il proprio corpo.