Chi è davvero Soleil Sorge? Raffaella Mennoia svela i retroscena

Raffaella Mennoia svela alcuni retroscena su Soleil Sorge: ecco chi è realmente

Soleil Sorge è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. La gieffina è divenuta nota dopo la sua partecipazione come corteggiatrice a Uomini e Donne e subito ha dato prova del suo carattere forte e di una splendida dialettica.

La Sorge scese per l’ex Mister Italia, Luca Onestini, ed è riuscito a conquistarlo quasi da subito. La storia d’amore è durata poca, ma Soleil non è stata dimenticata assolutamente.

Raffaella Mennoia, autrice del dating show, svela alcuni retroscena inediti sulla gieffina. Oltre ad esprimere il suo pensiero sul triangolo Alex, Delia e Soleil, ha anche rivelato alcuni lati caratteriali della gieffina ai tempi del provino.

Scopriamo cosa ha confessato Raffaella

Raffaella Mennoia svela retroscena inediti su Soleil Sorge

Raffaella Mennoia ha conosciuto Soleil Sorge, ora concorrente del GF Vip, quando ancora non era famosa. Ecco che svela alcuni retroscena inediti sul suo conto.

L’autrice di Uomini e Donne partecipa all’intervista per il settimanale Oggi per parlare del triangolo artistico formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.

A Raffaella viene chiesto di raccontare del provino di Soleil quando ha deciso di corteggiare Luca Onestini a Uomini e Donne.

“Il suo provino me lo ricordo bene. Ne ho incontrate poche con la sua determinazione, capii subito di avere di fronte una ragazza che aveva fatto un investimento su sé stessa” rivela la donna e aggiunge: “Pensai all’istante: povero tronista, questa se lo cucinerà all’istante“.

La prima esterna della coppia è partita subito con il botto e Raffaella la ricorda molto bene: “Portò Luca a fare una sessione di kundalini yoga. Le posizioni erano così spinte che avrebbero messo in imbarazzo chiunque“.

La Mennoia conosce Soleil quando non era ancora famosa e già da subito ha notato un carattere e una determinazione unica. Ecco perché crede che Soleil non stia recitando al GF Vip, perché è esattamente uguale a quando ha fatto il provino per Uomini e donne.

“Le piacciono i panni della cattiva, ma se viene ripresa 24 ore al giorno, prima o poi esce quello che sei” commenta Raffaella.

L’autrice sa che Soleil non è facile da comprendere, perché è “machiavellica” e disinvolta. La donna, però, spezza una lancia a favore della gieffina: “In realtà è una donna single che sta giocando le sue carte, e usa una strategia in un gioco di strategia. Tutti danno la colpa a lei, ma è Alex Belli quello impegnato“.

Raffaella Mennoia svela i retroscena inediti sul provino di Soleil Sorge e evidenzia il fatto che lei è sempre e sarà per sempre così. Non è cambiata divenendo famosa o, sennò, ha sempre tenuto la parte della donna forte per arrivare a raggiungere i suoi obbiettivi.

Soleil o la ami o la odi, non esistono vie di mezzo nei suoi confronti