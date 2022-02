GF vip, smacco a Lulù dagli autori. Quando lo scoprirà sarà il finimondo

GF Vip, smacco degli autori a Lulù Selassiè: il web attende la dura e giusta reazione della principessa quando lo scoprirà.

Smacco degli autori del Grande Fratello Vip 2021 a Lulù Selassiè che, probabilmente, scoprirà tutto solo durante la puntata del 14 febbraio. Lulù, sin da quando il fidanzato Manuel Bortuzzo ha abbandonato il reality, aspetta con ansia di poterlo riabbracciare. Più volte ha espresso il desiderio di poterlo rivedere nel giorno di San Valentino e alle amiche ha confidato: “Per me si farebbe anche la quarantena”.

Purtroppo, però, Lulù non potrà riabbracciare e baciare Manuel. La sorpresa di San Valentino ci sarà, ma in modo diverso rispetto a come aveva immaginato Lulù e come aveva richiesto Manuel alla produzione. A svelarlo è stato lo stesso Manuel nel corso di una diretta Instagram con Clarissa ed ora i fan di Lulù aspettano di scoprire la reazione della Selassiè quando scoprirà tutto considerando che, proprio durante la puntata di San Valentino, Alex Belli rientrerà nella casa.

GF Vip: Lulù Selassiè sbotta? Ecco cosa hanno deciso gli autori che la farà infuriare

Manuel Bortuzzo ha raccontato ai fan i dettagli della richiesta fatta alla produzione del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a Lulù il giorno di San Valentino e i motivi per i quali la sua richiesta è stata rifiutata.

“Per San Valentino avevo chiesto di fare la quarantena per poter trascorrere la notte con Lulù in love boat, ma ci sono tante richieste da parte di mariti e fidanzati degli altri concorrenti e, quindi, per una questione di parità, non la fanno fare a nessuno in modo tale che tutti ricevano la stessa sorpresa. Probabilmente ci faranno fare una sorpresa normale. Mi piange il cuore e mi sono messo a piangere al pensiero che la devo vedere a distanza, ma meglio di niente..”, ha detto Manuel in diretta con Clarissa.

In un’altra diretta Instagram, Manuel ha aggiunto: “Volevo mettermi in quarantena, lei o la abbraccio e la bacio oppure vederla a distanza.. è davvero difficile, infatti credo piangeremo e basta.. Però già la possibilità di farle sentire quanto io e la sua famiglia le siamo vicini..”.

Manuel spiega perché non farà la quarantena per San Valentino

“Mi sono messo a piangere al pensiero che la devo vedere a distanza, ma meglio di niente..” “Io vedo tutto, tutti i cartelloni, tutti i momenti in cui mi saluta, quello che dice, quello che fa..”#gfvip #fairylu pic.twitter.com/6HuoFIX18L — BL 🧚‍♀️ (@rainbow20202020) February 5, 2022

In ogni caso, Manuel riuscirà a fare una sorpresa a Lulù in quello che sarà il loro primo San Valentino, anche se in modo diverso rispetto a quello che avrebbe voluto. Lunedì sera, probabilmente, Lulù chiederà al fidanzato il motivo per cui non ha fatto la quarantena e, di fronte a quella che sarà la risposta di Manuel, i fan sono sicuri che la reazione potrebbe essere funesta soprattutto quando vedrà rientrare in casa Alex Belli.

Lulù si è già scagliata contro Alex Belli negli scorsi giorni. “Alex Belli è il primo che fumava in sauna ma per carità se lo faceva lui andava bene. E poi Alex, già che lo mettono in prima fila è ridicolo. Passa un messaggio orribile di trattare le donne così, come ha trattato la moglie. Lo mettono pure in prima fila? Io non l’avrei nemmeno fatto andare in studio. Tra l’altro è pure andato via dalla casa e questo è contro le regole. Lui è proprio scappato via, figurati se lo facevo io o un altro non sarebbe andata così”, ha detto Lulù nelle scorse settimane.

Dopo aver sentito le urla fuori dalla casa che hanno svelato ai concorrenti il rientro nella casa di Belli, Lulù ha aggiunto: “Alex rientra? Non è giusto! Allora uscivamo tutti, ci facevamo Natale con i parenti e poi rientravamo”.

Come reagirà, dunque, Lulù quando vedrà rientrare in casa Alex Belli proprio il giorno di San Valentino?