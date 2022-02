Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni amici per la pelle, ma ricordate com’era? La foto inedita che racconta i loro esordi nello spettacolo

E’ una coppia di grandissimi professionisti, ma anche ottimi amici. Davvero per la pelle, perché si conoscono da quando erano dei ragazzini. Carlo Conti ha sempre parlato del suo forte legame con Leonardo Pieraccioni (ma anche Giorgio Panariello) tutti e tre fiorentini, che hanno sempre lavorato nel mondo dello spettacolo.

Conti è un apprezzatissimo conduttore, Leonardo un regista e attore di successo, mentre Giorgio un comico amatissimo, che ha anche condotto dei programmi. Insomma, un terzetto di grandi artisti, tutti molto simpatici e soprattutto estremamente uniti. Lo sono più nella vita privata che in quella lavorativa, visto che professionalmente hanno percorso strade diverse. Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni si sono conosciuti durante un gioco televisivo.

Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni: i due amici quasi irriconoscibili da giovani

Evidentemente Carlo era già lanciato nel mondo della televisione, mentre il comico era presente in veste di ospite, per far ridere il pubblico. “Leonardo aveva solo 16 anni e fu come un lampo – ha raccontato Conti – bravissimo, riuscì a rubare la scena”.

La loro amicizia è nata all’improvviso: un vero e proprio colpo di fulmine. Ecco perché oltre alla solida amicizia i due hanno condiviso anche molte esperienze di lavoro. Conti era sempre di più predisposto a organizzare gli show, mentre Leonardo era il comico che intratteneva la platea. Insomma, una coppia perfetta.

Una carriera importante per tutti e due, che ha avuto la base solida di una bellissima amicizia che ancora dura. Entrambi infatti, più Giorgio Panariello, trascorrono molto tempo insieme e si divertono molto.