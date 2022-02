Amici 21, l’amatissima ballerina è incinta: l’annuncio in diretta

Amici 21, l’amatissima ballerina è incinta: primo figlio per lei e il compagno. L’annuncio in diretta emoziona tutto il pubblico.

La famiglia di Amici si allarga ufficialmente. Una delle ballerine più amate del talent show di Maria De Filippi è incinta. L’annuncio è arrivato nel corso della registrazione della puntata di Amici 21 in onda domenica 13 febbraio, alle 14 su canale 5. Un annuncio che ha emozionato il futuro papà, presente in studio, e il pubblico del talent show che ha amato la coppia sin dall’inizio.

In onda da anni, Amici è uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico che continuano a seguire la carriera dei protagonisti anche dopo il talent show. E’ il caso della ballerina che presto diventerà mamma per la prima volta. Dopo essere stata un’allieva della scuola più famosa d’Italia, è diventata una ballerina professionista per poi trovare l’amore proprio nel mondo della danza e, tra qualche mese, coronerà il sogno della maternità.

Amici, arriva la cicogna: primo figlio per la coppia di ballerini

Lei ballerina professionista, lui ballerino e coreografo: innamorati e fidanzati da diversi anni sono pronti a diventare genitori per la prima volta. L’annuncio non poteva non arrivare nello studio dove il pubblico ha imparato a conoscerli e ad amarli. La ballerina che è incinta e che diventerà per la prima volta mamma è Giulia Pauselli, fidanzata di Marcello Sacchetta.

LEGGI ANCHE —> AMICI 21 ANTICIPAZIONI: CLAMOROSA RIVELAZIONE DI RUDY ZERBI SUL SERALE

La notizia della gravidanza di Giulia Pauselli è stata diffusa da Biccy secondo cui ad annunciarlo sarebbe stato proprio il futuro papà Marcello Sacchetta, presente alla registrazione della puntata per giudicare una gara di ballo tra gli allievi ballerini.

LEGGI ANCHE —> LACRIME AD AMICI 21: IL DOLORE NEL PASSATO DI CALMA, STRUGGENTE RACCONTO

La notizia è diventata immediatamente virale e su Twitter sono arrivati i primi commenti dei fan. La storia d’amore tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli dura da anni. I fan, legatissimi ad entrambi, li seguono sui social. Proprio su Instagram, Marcello Sacchetta, il 2 marzo 2021, in occasione del compleanno di Giulia, le ha dedicato le seguenti parole:

“02/03/21 I tuoi 30 anni.

Adesso siamo a lavoro, tu sei in sala e io provo a cercare le parole giuste per dire quanto sei speciale dal camerino.

Sono arrivato ad una conclusione..

Non conta scrivere quanti aggettivi riesco a trovare per descriverti, inutile dire quanto sono fortunato, te lo dico tutti i giorni. Quello che conta è dire che ti amo, conta dire quanto sono fortunate le persone che ti conoscono e quanto lo saranno quelle che ti incontreranno nel loro percorso. Grazie per essere al mio fianco. Auguri amore mio”.