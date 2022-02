Manuel Bortuzzo, in attesa di riabbracciare la Lulù Selassiè, si regala un viaggio con mamma e “figlia” della fidanzata: reazione dei fan.

Manuel Bortuzzo sente profondamente la mancanza della fidanzata Lulù Selassiè e, per distrarsi in attesa di poterla riabbracciare, sta trascorrendo tantissimo tempo con la famiglia della fidanzata. Manuel, poche ore dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip, insieme a Clarissa, la sorella più piccola di Lulù e Jessica, è andato a casa della fidanzata per poter conoscere la mamma, il fratello e la migliore amica di Lulù.

Un gesto importante quello fatto da Manuel che si sta anche prendendo cusa di Alizèe, la cagnolina di Lulù che si è già affezionata a Manuel come testimonia un tenero video pubblicato dallo stesso Manuel. Oltre a trascorrere del tempo a casa di Lulù e con la sua famiglia, Bortuzzo ha fatto molto di più.

Manuel Bortuzzo, viaggio con la mamma e la cagnolina di Lulù: il rapporto tra il nuotatore e la suocera conquista tutti

Manuel Bortuzzo non vede l’ora di riabbraccia Lulù e, in attesa di poterlo fare, si è concesso un viaggio a Napoli con Clarissa con cui ha condiviso parte dell’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, ma soprattutto con la mamma e la cagnolina di Lulù che, per lei, è come una figlia.

A documentare tutto è stata la stessa Clarissa attraverso alcune dirette su Instagram. Pur senza riprendere la mamma, Clarissa ha fatto sognare i fan facendo ascoltare i discorsi e le risate tra Manuel e la mamma a cena.

Manuel: "Questo brand mi ha fatto una giacca personalizzata e mi ha scritto LULU' davanti.." Queen: "Tu stai bene più con i capelli lunghi che con i capelli corti, stavo vedendo qua"

Manuel: "Grazie ora capisco da chi ha preso Lulù.." (e ridono insieme)

In un’altra diretta, Manuel ha mostrato ai fan la cagnolina Alizèe che tiene vicino a sè per sentire meno la mancanza di Lulù. A svelare il modo con cui sta trascorrendo il suo tempo fuori dalla casa è stato proprio Manuel nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di GFVip Party. A Giulia Salemi e Gaia Zorzi ha raccontato di sentire molto la mancanza di Lulù al punto da trascorrere tantissimo tempo a casa sua, anche nella camera di Lulù dove non manca la coperta viola, il colore preferito della Selassiè.

Diretta di Clarissa, lei passa il telefono a Manuel che, provvisto di diretta su tv e diretta su pc chiama Alizeé vicino a sé

Lulù, dunque, quando uscirà dalla casa, scoprirà lo splendido rapporto che Manuel ha instaurato con la sua famiglia.