Uomini e donne, la famiglia si allarga? L’annuncio della coppia

La famiglia di Uomini e donne si allarga? La coppia svela i progetti futuri e si lascia andare ad una rivelazione che emoziona i fan.

Sono tante le famiglie che si sono formate grazie a Uomini e Donne e, tra poco tempo, potrebbe esserci un’altra famiglia. Una coppia che si è formata nella stagione attualmente in onda del programma di Maria De Filippi, ha svelato i progetti futuri lasciandosi andare ad una dolce confessione.

Nella stagione di Uomini e Donne in corso, si sono formate due coppie ovvero quella di Andrea Nicole e Ciprian e quella di Roberta Ilaria Giusi e Samuele Carniani. Entrambe le coppie sono felici e innamorati ed una delle due ha importanti progetti di vista che stanno scatenando l’entusiasmo dei fan.

Uomini e Donne: Andrea Nicole e Ciprian svelano i progetti futuri, fan al settimo cielo

In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Andrea Nicole e Ciprian che sono tornati nello studio del dating show di canale 5 dopo la scelta, hanno svelato il sogno di adottare dei bambini.

“Sono progetti che abbiamo e che fanno parte di ciò che desideriamo per il nostro futuro. In particolare, il matrimonio credo sia un valore aggiunto alla convivenza. Non penso sia un passo fondamentale, mentre un figlio o dei figli sì, e ne vorremmo assolutamente”, ha confessato la coppia.

L’ex tronista ha anche svelato i dettagli della notte in cui Ciprian si è presentato a casa sua portandola, successivamente, a fare una scelta e a lasciare il trono.

“La verità è che dal momento in cui ho aperto la porta e mi sono ritrovata davanti Ciprian, da solo, non ho capito più nulla. Ho passato non so quanto tempo con le mani sulla faccia a chiedergli cosa ci facesse lì. Non riuscivo a ragionare, non riuscivo a pensare a nulla se non al fatto che da una parte ero contenta che lui fosse venuto. Tutto quello che è accaduto immediatamente dopo, così come l’indomani in studio, non lo avevo minimamente immaginato. Il panico ha preso il sopravvento e non sono stata in grado di pensare lucidamente per un po’. Quando ho aperto la porta e l’ho fatto entrare non avevo capito che, di fatto, stavo facendo una scelta [… ] La mia è stata una scelta di pancia, di cuore. Dopo quello che è successo in studio non sono stata bene. Non mi sono sentita in colpa ma ero molto dispiaciuta”, ha spiegato Andrea Nicole.

Le parole di Andrea Nicole hanno entusiasmato i fan che, dopo aver seguito l’ex tronista e Ciprian nel programma di Maria De Filippi, continuano a seguirli attraverso i social.