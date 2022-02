Oroscopo 13 febbraio 2022: Capricorno alle stelle, Ariete solo stalle!

Occhi al cielo, e niente paura, la bellezza del firmamento starà vicino anche a chi gli ha gli Astri avversi. Ne abbiamo di cose da dire nell’Oroscopo di oggi, ma andando passo passo bisogna analizzare la situazione in toto. Il motivo? Per affrontare al meglio gli avvenimenti in arrivo! Voi dove siete in classifica? Tra i fortunati o gli sfortunati?

Le stelle chiamano i segni zodiacali per raccontare nuovi misteri, i quali possono essere compresi solo da chi sta attento ai segnali dal cielo. Ammirare la distesa infinita sopra le nostre teste ci rende un po’ fragili, ma è dalle debolezze che si trovano le forze per superare tutti gli eventi della vita. Carichiamo la nostra spiritualità, perché Mercurio e Plutone regnano sovrani, entrambi diretti verso la realizzazione di nuovi e grandi progetti per la Case Celesti.

Così piccoli, ma al tempo stesso complicati, che strani esseri sono gli umani! Chissà dalle altre galassie e pianeti come ci osservano e cosa pensano di noi gli altri abitanti dell’Universo.

Quello che è certo è che le energie condizionano in parte l’esistenza dei viventi, i quali con coraggio e spirito d’iniziativa affrontano la vita con il piede giusto in certi casi, mentre in altri commettono qualche errore. Siamo qui a posta per analizzare il punto della situazione e capire come agire al meglio.

Intanto nella giornata di Domenica vedremo Mercurio, il pianeta del pensiero, prepararsi alla Congiunzione con l’Aquario, condizione che avverrà Lunedì 14. La mente è connessa in pieno con l’azione con l’obiettivo di attuare una vera rivoluzione nelle vostre vite! Non sempre si tratterà di qualcosa di incredibile, ma è dalle piccole trasformazioni che a volte si riesce a trarre il meglio dalle situazioni.

Quindi, quali saranno i maggiori effetti sui segni? Potenza intellettuale e creativa! Forse, dovrete armarvi della pietra del mese per alimentarla, cioè l’ametista. E’ proprio questa che fortifica, con il suo intenso colore violaceo, le capacità di forza e pensiero dei segni dello Zodiaco.

Perché accade tutto questo? Da un gennaio ricco di riflessione, abbiamo un febbraio che prepara al futuro, e solo voi potete fare di tutto per renderlo migliore. Progetti, risoluzioni di conflitti, rinascita psichica, tutte grandi vittorie che solo chi ci crede davvero può raggiungere.

Vediamo un po’ come i segni più fortunati e quelli sfortunati preparano a questo transito.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo 12 febbraio 2022: giornata top per i Pesci, un vero fiasco per l’Ariete!

Oroscopo: giornata top per il Capricorno, grandi novità!

Questa triade mi piace tanto, perché rappresenta in pieno dei vincitori a tutti gli effetti! Non perché siano alle prime posizioni, ma per un’altra ragione. Ne hanno viste tante, e finalmente hanno ripreso forza e vigore mentale. Si tratta del Capricorno segno d’aria, e Vergine e Toro entrambi di terra. Preparatevi, perché raggiungerete grandi risultati, e vi spiego come. Se sei dei Pesci sei al quarto posto e puoi approfondire il tuo quadro astrologico.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo: 11 febbraio 2022, Gemelli sul podio e Scorpione flop! Tu dove sei?

Iniziamo dall’organizzatore dello Zodiaco per eccellenza, l’amico Capricorno, che risalita! Diciamo che a gennaio non sei mai stato messo male, e neanche per tutto febbraio, ma c’è stato uno scivolone nella tua vita che ti ha fatto davvero perdere quota in termini di lucidità. E’ proprio per questo che la Congiunzione ti donerà brillantezza mentale, così da poter agire seguendo gli schemi prefissati e raggiungere i tuoi obiettivi, ma senza fretta sia in amore che al lavoro. Consigli: sentirai un po’ di chiasso attorno a te, nonostante tu voglia la calma, non prenderti di panico, vivi il momento, ma prenditi del tempo per stare con te in santa pace.

Passiamo alla Vergine, che soddisfazione vederti al top della classifica! Te lo meriti proprio, soprattutto perché la Congiunzione ti ridarà quell’integrità mentale e decisione che ti era decisamente mancata. Non sei più scarica, anzi sei pronta per mangiarti tutti, sia al lavoro che in amore. La serietà ti accompagnerà sempre, ma senza appesantire il tuo vivere. Consigli: non perdere l’occasione per divertirti, a volte bisogna anche lasciare lo spazio a qualcosa di leggero, non sempre analizzare tutto va bene. Goditi la giornata di oggi con le persone che ami, vedrai che sarà tutto guadagnato.

Che dire del Toro? Dopo tante strigliate, il pigrone dello Zodiaco, ha capito che niente può mettersi contro i suoi sogni e le sue aspirazioni. Non significa che tu non sia capace, anzi sei molto passionale in amore e un grande campione al lavoro, solo che a volte pur di non metterti in gioco ti accomodi in situazioni che ti rendono la vita più facile, ma hai visto che quando avvengono grandi cambiamenti non puoi avere questo modus operandi. Consigli: la Congiunzione ti darà entusiasmo, non esagerare, sii cauto, ma deciso, senza fare troppi progetti in una sola volta.

Tira una brutta aria per l’Ariete, ecco perché!

Niente da aggiungere, la giornata di oggi è da dimenticare, sperando in migliori risvolti per la prossima. Ariete, Bilancia e Cancro, siete in fondo alla classifica perché avete sia scaricato le pile, che perso l’entusiasmo che vi contraddistingue. Vi svelo qualche segreto per risollevarvi, ma anche qualche dritta per non perdere la strada giusta. Fuoco, aria e acqua sono i vostri elementi, utilizzate al meglio l’energia che li governa. Se sei del Sagittario sei al quarto posto e puoi approfondire il tuo quadro astrologico.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo 10 febbraio 2022: arriva la catastrofe astrologica? Scopri i segni fortunati!

Iniziamo dal combattente dello Zodiaco, l’inarrestabile Ariete, chi ti distrugge a te? Sei così abituato a vivere le avversità, che ormai non ti fa più né caldo né freddo, ma anche tu hai un limite. Non significa che non sarai forte, anzi la Congiunzione ricaricherà il brillante intelletto che possiedi e la tua unica creatività, ma dovresti trovare il tempo per stare con chi ti ama davvero. Prendi a cuore tutte le cause, ma oggi prendi la tua. In amore stai attento alle cattive scelte, chi ti perde lo sa, e al lavoro tieni duro, anche se ti crolla tutto addosso. Consigli: non ti accanire se le cose non vanno, non puoi risolvere tutto, chi non ti vuole perdere lo sa cosa deve fare, per una volta fregatene.

Che dire della Bilancia? Elegante, socievole e intelligente, perché se ha queste caratteristiche è in fondo alla classifica? Perché il cielo non ti aiuta, ma neanche tu stai facendo davvero il possibile per stare bene. Mercurio e Plutone ti glorificheranno, perché ti daranno quell’energia diretta alla comunicazione che tanto ti contraddistingue, specialmente nelle relazioni con il prossimo. Si prospettano novità in amore, al lavoro dovrebbe essere tutto uguale, forse sarai un bel po’ stanco. Consigli: cerca di riposare quando potrai, altrimenti le tue doti intellettive non risponderanno.

Infine, ma non meno importante, c’è il segno più sensibile dello Zodiaco, il Cancro. Diciamo che hai fatto dei passi avanti di recente, ma non hai messo del tutto in gioco te stesso. Sempre con l’intenzione di farti guidare, sii più sicuro in amore, potresti perdere l’occasione di essere felice, mentre al lavoro non perdere smalto solo perché ti senti insicuro. Sei forte dentro di te, e la Congiunzione ti aiuterà in questo, ma se non ci provi, non ce la farai, devi agire anche tu. Consigli: non va tutto contro di te, vivi questa fase come il momento in cui troverai dal peggio le armi migliori per vivere la vita che hai sempre sognato.