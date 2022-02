By

Notte agitata al GF Vip per Lulù Selassiè che scoppia a piangere: la regia censura tutto, ma Miriana Trevisan svela cos’è successo.

Sono giorni difficili nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per Lulù Selassiè che, dopo tre settimane dall’abbandono di Manuel Bortuzzo, sente sempre di più la sua mancanza. Nelle scorse ore, però, Lulù è crollata. Complice un sogno, Lulù ha trascorso una notte agitata nel corso della quale è scoppiata a piangere. E’ stato un momento difficile per Lulù che la regia ha deciso di censurare. Tuttavia, a raccontare tutto è stata Miriana Trevisan che è legatissima alla principessa.

Lulù e Manuel si sono innamorati nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Pur stando lontani, il loro amore cresce ogni giorno di più. Lulù non fa che pensare e parlare di lui mentre Manuel trascorre le sue giornate, tra un impegno e l’altro, con la famiglia della fidanzata per sentire meno la mancanza. Non sapendo cosa sta accadendo fuori dalla casa, Lulù, nelle scorse ore, complice un sogno che l’ha turbata, si è lasciata travolgere dalla paura di perdere l’amore di Manuel.

Lulù Selassiè in crisi al GF Vip: Miriana Trevisan svela perchè

A raccontare il sogno fatto e che l’aveva turbata è stata la stessa Lulù che a Miriana ha confidato di aver paura di perdere Manuel Bortuzzo. “Ho paura che la gente cerchi di rovinare il mio amore con Manuel. Nel sogno nella casa entrava questo mio amico che provava a baciarmi e il giorno dopo sarebbe tornato Manuel per parlare con questo ragazzo”, ha raccontato Lulù a Miriana. “Non succederà”, è stata la risposta della Trevisan alla paura di Lulù che qualcuno possa rovinare la sua storia con Manuel.

Lulù ha poi trascorso il resto del giorno a scrivere su delle lavagnette quanto le manchi Manuel il quale ha risposto su Twitter. Condividendo una foto della fidanzata, ha scritto: “Manchi come l’aria piccola mia, ti amo“. La notte scorsa, però, la paura ha bussato nuovamente alla porta di Lulù che ha trascorso la notte a piangere. A starle vicino e a consolarla è stata Miriana Trevisan che ha poi raccontato del crollo di Lulù a Manila.

L unica che stanotte c è stata per lulu perché piangeva mi piange il cuore sapendo che lulu di notte non fa altro che piangere ❤ #fairylu https://t.co/Hj1Z4HgUoo — siiaaa (@AlessiaArduini6) February 13, 2022

Lulu che ha pianto tutta la notte , ha in mente quel sogno e ha paura di perdere manu. 🤧🤧🤧💔 domani vedrà quanto questa lontananza lì ha ancora di più avvicinati. Domani vedrà 💜 #fairylu — Lola Grullita 🧚‍♀️🏊‍♂️ (@LGrullita) February 13, 2022

Lulù, tuttavia, domani sera, giorno di San Valentino, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, potrà ritrovare il sorriso rivedendo proprio Manuel.