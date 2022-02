Anticipazioni La Talpa: ritorno in tv con una conduttrice d’eccezione?

La Talpa è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani e per questo ritorno è prevista una conduttrice d’eccezione.

La Talpa è uno dei programmi più amati dal pubblico del piccolo schermo e nonostante sia andato in onda soltanto per due edizioni, ha ancora un posto speciale nel cuore dei telespettatori che sperano ancora in un suo ritorno in onda. Nelle scorse settimane sono arrivate buone notizie a tal proposito, in quanto Mediaset ha acquisito i diritti dello show ed è pronto a crearne nuove edizioni.

La notizia è ormai ufficiale, ma sulla messa in onda del programma e il relativo cast tutto tace. Anche perché probabilmente la produzione ha deciso di concentrare le energie sulla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, che vedrà ancora una volta Ilary Blasi indossare i panni di padrona di casa. Secondo il settimanale Oggi, però, anche il volto de La Talpa sembrerebbe essere già stato scelto.

Ad avere la meglio tra i numerosi volti tv, sembrerebbe essere stata la nota conduttrice di canale 5 che è pronta a tornare in prima serata dopo un periodo di pausa dalle dirette in prime time.

La Talpa: la conduttrice di canale 5 pronta a tornare in prima serata?

La produzione de La Talpa sembrerebbe essere stata indecisa fino all’ultimo su quale volto affidare la conduzione. Tant’è che dopo la smentita di Paola Parego, storica conduttrice del programma, si è mormorato che questo ruolo potesse essere affidato a Barbara d’Urso che dopo la fine di Live Non è la d’Urso era rimasta orfana di format in prima serata.

E’ stato però ufficializzato che la bella conduttrice partenopea sarà la nuova padrona di casa de La Pupa e il Secchione Show, il programma di Italia 1 che è pronto a tornare in una veste del tutto nuova e dal vivo a differenza delle ultime edizioni trasmesse, quindi il posto a La Talpa sembra essere ancora vacante, ma secondo il noto settimanale le cose non starebbero propriamente così.

Secondo Oggi, infatti, a condurre il programma più atteso di sempre potrebbe essere Federica Panicucci. Se la notizia dovesse trovare confermare, con un solo gesto si segnerebbe un doppio ritorno in tv, in quanto non solo ci sarebbe il ritorno del reality show di Italia 1 ma anche quello della conduttrice che da tempo ormai non ha una trasmissione tutta sua che vada in onda al prime time considerato che da anni occupa la fascia mattutina di canale 5.

Federica Panicucci a La Talpa riuscirà ad eguagliare il successo ottenuto da chi l’ha preceduta? Non ci resta che attendere conferme ufficiali.