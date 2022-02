Amici 21 anticipazioni: Maria De Filippi spiazza per il serale, grandi ritorni

Ecco qualche anticipazione di cosa vedremo nella puntata di Amici di Maria De Filippi in onda oggi. domenica 13 febbraio. Molte sorprese

Tutto pronto: appuntamento alle ore 14 per un’altra puntata del pomeriggio domenicale di “Amici“. La nuova collocazione sta avendo successo nonostante la forte concorrenza di Domenica In e qualche problema di contagi avuto nelle scorse settimane. La puntata che andrà in onda oggi è stata registrata sabato, e le sorprese non mancheranno. Tra gli ospiti di oggi ci saranno tutti gli ex “allievi” del talent di Canale 5 che hanno partecipato a Sanremo.

Vedremo, quindi Aka7even, Sangiovanni, Emma Marrone e Irama. Emma è stata la giudice della gara di cover dei cantanti e ha espresso i suoi voti. Possiamo vederli in anteprima: Sissi 9,5, Aisha 8,5, Calma 8+, Crytical 8, Lda 7,5, Albe 7,5, Alex, Luigi 7. Tuttavia, gli ultimi arrivati Luigi e Alex sono stati “salvati” dai loro professori. Anna Pettinelli, tuttavia, ha detto che se Albe fosse arrivato ultimo sarebbe uscito dalla scuola: ma il ragazzo si è salvato.

Per quanto riguarda il ballo, la classifica delle cosiddette “versatilità” ha visto gareggiare il “classico” e l’hip pop”. In questo caso il giudice è stato il volto noto Marcello Sacchetta, che ha spiegato di essere rimasto colpito dall’uscita di Carola.

Il ballerino ha anche dato l’annuncio che diventerà presto papà, visto che la sua compagna Giulia Pauselli è incinta. Questa, quindi, la classifica completa: 1. Carola, 2. Serena e Dario (a pari merito), 3. Christian, 4. Alice. Intanto, il prof Raimondo Todaro ha deciso se dare il banco a Nunzio, che ha scelto dal principio assieme a Mattia.

Nunzio dopo aver ballato si è scusato per alcune affermazioni sue uscite sul web. Il banco, comunque, lo ha ottenuto anche se prima di entrare nel gruppo dovrà effettuare degli esami anti Covid.