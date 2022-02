C’è posta per te: lei perdona i tradimenti del marito, i dettagli intimi

C’è posta per te: Chiara perdona i tradimenti del marito Simone. Dopo la riconciliazione, spuntano i dettagli.

Chiara e Simone sono stati due dei protagonisti della puntata di C’è posta per te del 12 febbraio. A chiamare la redazione di Maria De Filippi è stato Simone che ha deciso di inviare la posta alla moglie Chiara per chiederle perdono per i vari tradimenti. Il primo tradimento è avvenuto nel 2019. Dopo averlo scoperto, Chiara aveva mandato via Simone per due mesi per poi perdonarlo.

Alla fine del 2021 è arrivato un altro tradimento. Simone, per quattro volte, ha incontrato un’altra donna con cui, però, non ha avuto rapporti. La mancanza di fiducia ha spinto Chiara a mandarlo via di casa. Simone, però, non si è arreso e ha deciso di giocare l’ultima carta chiamando C’è posta per te.

C’è posta per te: Chiara e Simone si riconciliano grazie a Maria De Filippi

Nello studio di C’è posta per te, dopo un breve confronto, Chiara e Simone decidono di riprovarci. Chiara, infatti, non riesce a chiudere la busta consapevole dei sentimenti che ancora prova nei suoi confronti.

“Tra noi non c’erano problemi. Questo è il mio primo passo verso il cambiamento. Ti chiedo di perdonarmi, perché mi manchi. Mi manca addormentarmi con te sul divano, mi mancano Tommaso ed Emma che ci svegliano. Ho sempre pensato che tu fossi la persona perfetta. Hai accettato tutto il pacchetto. Sia me che Alberto e lo hai fatto sentire parte della famiglia, vivendo tutti insieme serenamente. Ti avevo giurato che non ti avrei più fatto del male e invece ci sono ricascato. Stavolta ti faccio questa promessa davanti a tutti. Ti chiedo di ricominciare ad amarci”, ha detto Simone.

Maria De Filippi ha così svelato che Chiara e Simone, anche dopo l’uscita di casa di quest’ultimo, continuano a vedersi e ad avere dei rapporti. Un racconto che Chiara conferma: “Si mi ha tradito e non lo faccio entrare in casa ma abbiamo ancora dei rapporti intimi”.

“È una persona buona, perché poi deve essere così torbido? Sono da anni sulle montagne russe. Quando è il Simone che conosco, con lui sono sulla luna. Ma ogni due anni siamo punto e a capo. Sembra13 sempre che ci sia qualcosa di meglio. Se cerca altro fuori da casa, vuol dire che quello che ha non lo appaga”, ha detto Chiara che ha poi deciso di perdonarlo.