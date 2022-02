Roberta Capua e il retroscena sull’importante scelta

Roberta Capua, intervistata da Verissimo, ha ripercorso la sua carriera e gli anni lontana dalla tv. Cosa ha detto l’apprezzata conduttrice

Ultimamente in tv si vede meno, ma il pubblico ricorda bene Roberta Capua e l’apprezza moltissimo. L’ex miss Italia è affascinante e sembra bellissima. Un fisico statuario e una grande simpatia e spontaneità. Si è posta sempre in modo semplice, e tante persone sentono la sua mancanza dalla tv. La conduttrice ha raccontato a Verissimo il suo periodo attuale, nel quale si è allontanata dalla televisione.

Oggi non è più una ragazzina, ma conserva intatto il suo fascino. Per fortuna un’apparizione c’è stata, visto che ha condotto il PrimaFestival, che ha rischiato di saltare a causa del Covid. “Purtroppo mi sono contagiata pochi giorni prima. Ho fatto un po’ di isolamento e per fortuna sono guarita in tempo. E’ stata dura, perché temevo di non fare in tempo e soprattutto perché ero chiusa in una stanza d’albergo lontana dalla mia famiglia”, ha spiegato.

Roberta Capua racconta un retroscena che in pochi sanno

L’esperienza relativa al Festival di Sanremo è sempre importante: “E’ stato bellissimo e ce l’ho fatta”. Forse non tutti sanno che Roberta è la cugina di Ilaria Capua, la famosa virologa. Del resto il cognome è lo stesso. “Siamo parenti e ogni tanto ci sentiamo. Lei vive in America ed è molto impegnata. E’ un fiore all’occhiello per tutta la nostra famiglia”.

La conduttrice Silvia Toffanin le ha chiesto il suo rapporto col tempo che passa, e la Capua ha confessato che qualcosa di sé non le piace, ma che in fondo è contenta ed appagata. “Ho fatto 53 anni a dicembre. Mi accetto per come sono e cerco di mascherare qualche piccolo difetto. Certo, col passare degli anni si sono accentuati”.

Poi ha proseguito: “Ora, però, sono felice perché sono tornata a lavorare con più serenità, perché mio figlio Leonardo è diventato indipendente”. Roberta Capua è stata miss Italia nel lontano 1986.