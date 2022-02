Test: scegli un fiore e scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, ci sono tre fiori: narciso, tulipano e iris. Quale preferisci? Qual è il tuo fiore preferito tra questi? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Narciso: se hai scelto proprio questo fiore, vuol dire che sei una persona concentrata soprattutto sulle questioni che riguardano te. Sei vanitoso ed egocentrico, ti piace apparire senza in maniera impeccabile e fai fatica ad accettare i tuoi difetti, specialmente quelli legati all’aspetto fisico. Ti piace stare al centro dell’attenzione, vai su tutte le furie se gli occhi degli altri non sono totalmente concentrati su di te.

Tulipano : se hai scelto proprio questo fiore, vuol dire che ti piace viaggiare. Sei attratto dalle altre culture, hai voglia di sperimentare e di conoscere ogni giorno posti nuovi. Ogni scusa è buona per abbandonare la noiosa routine di tutti i giorni. Ti senti in trappola quando devi fare sempre le stesse cose, a te piace cambiare, anche dal punto di vista professionale. Preferisci concentrarti sul presente piuttosto che programmare il futuro. Vivi ogni giorno come se fosse l’ultimo.

Iris: se hai scelto proprio questo fiore, vuol dire che sei una persona con un carattere molto solare. Sei estroverso, metti tanta energia in tutto ciò che fai. Ti piace stare all'aria aperta e in mezzo alla gente. Sei sempre il mattatore della festa, niente e nessuno potrà fermarti. Hai una grandissima forza di volontà e riesci sempre ad ottenere tutto ciò che vuoi. Sei nato per essere un vincente.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è il tuo fiore preferito? Il profilo corrisponde al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.