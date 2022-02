Uomini e Donne puntata del 14/2/22, sfiorata la rissa in studio: accuse pesantissime

Uomini e Donne oggi ha mandato in onda accuse pesantissime. Tant’è che i cavalieri hanno sfiorato la rissa in studio.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani per festeggiare insieme al suo pubblico San Valentino, la festa degli innamorati. La puntata prosegue con la discussione lasciata in sospeso tra Angelo e Alessandro, il cavaliere che sta facendo la conoscenza di Ida Platano.

Quest’ultimo, avendo compreso l’interesse di Angelo per la dama, gli avrebbe dato dello sgorbio e lui in puntata ha recriminato il tutto. Il cavaliere conferma la versione data e specifica che lo ha detto soltanto per gelosia e non per offenderlo. Tra i due purtroppo non c’è alcuna speranza e non sembrano trovare nessun punto di incontro.

Ida Platano difende il suo cavaliere, ammettendo si che ha sbagliato nei suoi confronti ma che deve circoscrivere il tutto a quel contesto specifico e che avrebbe detto lo stesso anche se al suo posto ci fosse stato l’uomo più bello del mondo. La puntata ovviamente non finisce qui e Maria De Filippi fa entrare in studio Carmela. La dama, eliminata da Franco, ha qualcosa da dire in proposito ma qualcosa purtroppo non torna.

Armando Incarnato lancia una pesante accusa a Uomini e Donne: Biagio nei guai

La dama al centro studio rivela che Franco le avrebbe proposto di sentirsi in maniera clandestina alle spalle della redazione. Il cavaliere nega tutto ed ammette di averle detto che tra loro non potrebbe funzionare e potevano sentirsi in amicizia se lei avesse piacere. “E chi siamo Alex Belli e Soleil Sorge con l’amicizia artistica?” ha tuonato lei, raccontando alcuni aneddoti della sua vita che purtroppo non hanno fornito elementi utili a capire chi tra i due stesse raccontando la verità dei fatti.

Tina Cipollari, nonostante non provi particolare simpatia nei confronti del cavaliere, prende le sue parti sostenendo che la dama stia mentendo per essere al centro studio. Lei nega però accetta di restare all’interno del programma, ammettendo di avere un’interesse per ben due cavalieri.

Si passa a Biagio. Il cavaliere sta frequentando la signora Giuliana. Tra i due c’è stato anche un bacio, ma la dama ha ammesso di non aver sentito nulla, ma nonostante ciò vuole provare a continuare la conoscenza chiarendo che lei è attratta fisicamente da lui ma non si fida viste le precedenti storie mostrate nel programma e per questo, se lui lo ritiene opportuno, può frequentare anche altre due.

Biagio è un po’ deluso ma vuole ballare con la dama e richiede una canzone specifica. Armando, però, prima che la redazione possa mandare in onda il pezzo, fa una pesante accusa nei suoi confronti rivelando che sarebbe stato pagato per sponsorizzare il brano in puntata.

Biagio nega e discute in maniera animata con il suo collega, tra i due ci sono toni alti di voce ma Maria De Filippi cambia subito rotta facendo scegliere a Gianni Sperti il brano su cui ballare.