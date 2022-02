GF Vip daytime del 14/2/22, arriva la resa dei conti: si scrive il capitolo finale!

Al GF Vip si arriva alla resa dei conti. Questa sera si potrebbe scrivere il capitolo finale del triangolo amoroso.

Il daytime del GF Vip fa il suo ritorno in grande stile sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento davvero speciale. Come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, questa sera ci sarà una nuova diretta con Alfonso Signorini che comunicherà ai suoi vipponi chi dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia e concludere il suo percorso in maniera definitiva.

Per questo motivo l’appuntamento di oggi sarà diviso in due parti. Nella prima ci verranno mostrate le dinamiche nate nelle scorse ore tra i vipponi, mentre nella seconda il padrone di casa si collegherà con il pubblico del piccolo schermo per rivelare loro tutte le anticipazioni del GF Vip di questa sera.

Il daytime parte con il botto mostrandoci Jessica Selassiè che non ha alcuna intenzione di mollare la presa con Barù, ma quest’ultimo non sembra essere molto preso da lei tant’è che negli scorsi giorni ha baciato Delia Duran. A fare il primo gesto è stata quest’ultima, che ha ammesso di aver agito in questo modo perché la Princess non faceva altro che pressarla in merito a questo rapporto. La moglie di Alex Belli, però, non ha potuto fare a meno di confidare di provare una certa attrazione nei confronti del nuovo arrivato Antonio Medugno.

GF Vip: arriva la resa dei conti tra Alex Belli e Delia Duran

Nella casa del Grande Fratello Vip le delusioni sono all’ordine del giorno tra i vipponi. Oltre a Jessica Selassiè, anche Kabir Bedi ha ammesso di esserci rimasto male di fronte all’atteggiamento mostrato da Manila Nazzaro nei suoi confronti.

LEGGI ANCHE -> Ingresso a sorpresa al Grande Fratello Vip? Dopo Alex Belli, potrebbe arrivare lei!

Fin da subito aveva notato un allontanamento da parte sua, così ha provato a chiarire il tutto e lei sembrava averci messo una pietra sopra. Tant’è che si sono anche abbracciati in più occasioni, ma poi ha finito con il nominarlo. L’attore di Sandokan a Davide Silvestri ha ammesso di esserci rimasto male e di sospettare che lei non sia stata del tutto sincera e che vada un po’ come va il vento per garantire il maggior numero di giorni possibili alla sua permanenza nella casa.

La parola passa al padrone di casa Alfonso Signorini, che ricorda al pubblico del piccolo schermo che tra un mese il programma giungerà al termine e questa sera Alex Belli è pronto a tornare per scrivere il capitolo finale al triangolo amoroso tra Soleil Sorge e Delia Duran. Quest’ultima ha anche ammesso che se non ci fossero state le telecamere, avrebbe baciato Antonio.

LEGGI ANCHE -> Manuel Bortuzzo svela tutto: “Con Lulù Selassiè è la prima volta che mi capita”

Questa sera, in occasione di San Valentino, ci saranno numerose sorprese tra cui l’arrivo di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che dopo essersi conosciuti nella Casa stanno mettendo su famiglia.